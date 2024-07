esclusiva mn Pavlovic visto da Salisburgo: "Fossi un attaccante avrei paura di affrontarlo"

Strahinja Pavlovic-Milan è il secondo colpo della sessione di mercato dei rossoneri. Per conoscere meglio il difensore serbo abbiamo contattato chi segue quotidianamente le vicende del Salisbugo, ossia il collega Sebastian Steinbichler del Kronen Zeitung. In esclusiva per MilanNews.it.

Pavlovic al Milan per la cifra giusta?

"20 milioni credo sia la cifra minima che poteva ottenere il Salisburgo, considerando il valore che ha espresso".

Cosa ti colpisce maggiormente di lui?

"Mentalmente è spaventoso. Non ho mai avuto l'impressione che avesse paura di qualcuno o qualcosa. Anche la fisicità è notevole, diciamo che se fossi un attaccante avrei paura di affrontarlo".

È pronto per uno step più importante?

"Il trasferimento è meritato, perché le sue performances nelle ultime due stagioni sono state altissime. Se due stagioni fa era uno dei migliori, in quella passata è stato senza dubbio il migliore del Salisburgo".

Salisburgo si dimostra una fucina di giovani talenti

"Ovviamente non si può paragonare Pavlovic con Haaland, Mane o Szoboszlai ma certamente è uno dei migliori difensori centrali della storia del Salisburgo, sicuramente dell'era Red Bull. È da Milan e penso che possa performare a un livello ancora più alto".

In cosa dovrebbe migliorare?

"Penso che in alcune situazioni dovrebbe essere più calmo, gestire meglio il temperamento. Diciamo che ci sono dei momenti in cui è stato troppo caldo".

Consigli per gli acquisti: quali altri nomi del Salisburgo sono da tenere d'occhio?

"Karim Konate è un giocatore destinato a grandi cose, ha 20 anni ed è il goleador della squadra (già doppietta alla prima partita ufficiale della stagione). Dovrebbe restare almeno ancora un anno a Salisburgo, mentre se devo parlare di giocatori che possono andare via in questa sessione dico Luka Sucic, trequartista che a mio avviso potrebbe giocare in Serie A e Amar Dedic, terzino destro e nazionale bosniaco. Giocatore di livello".