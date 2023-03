ESCLUSIVA MN - Pellegatti: "Leao, situazione complicata. Si deciderà a giugno, importante non perderlo a zero"

Fonte: Intervista di Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Per parlare della situazione contrattuale di Leao e del suo momento no in campo, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Carlo Pellegatti. Queste le sue parole ai nostri microfoni: "Fino a giugno non succederà nulla, purtroppo. Abbiamo rimandato, doveva essere tutto chiuso prima del Mondiale. La situazione è molto complicata e si deciderà a giugno. Mi auguro che il Milan capisca adesso se Leao rimarrà o no in maniera da muoversi ed essere pronto. Si rischia quando si tiene un giocatore, e si spera sempre che possa migliorare. È stata un’annata un po’ difficile e quindi il prezzo è fisiologicamente sceso. Non so quale campionato si attratto da questo modo di giocare, l’importante è che non lo si perda a zero”.

Può essere un problema di posizione?

“Partiva da sinistra anche con la Salernitana, ma non è che sia cambiato molto. Se fosse un giocatore con tantissimi stimoli e applicato, magari il fatto di cambiare posizione potrebbe dargli maggiore qualità del suo gioco. Ormai va di moda parlare del georgiano del Napoli, ma segna gol in posizione abbastanza centrale. Per noi Leao è il giocatore top, anche se ora è superato da Theo, ma non dobbiamo portare i giocatori dall’analista, i giocatori giocano, abbiamo avuto mille campioni, lo paragoniamo agli Shevchenko, agli Inzaghi ai grandi del passato, Pierino Prati partiva da ala sinistra, poi ad un certo punto è andato in mezzo e giocava Chiarugi a sinistra. Gioca, vince e segna".