Tare in pole per il Milan, Cana: "Nel suo mestiere è un top, i fatti parlano per lui"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex calciatore della Lazio, Lorik Cana, ha parlato dell'esperienza comune con Igli Tare, suo ex direttore sportivo ai tempi della Lazio e tra i principali candidati a ricoprire il ruolo al Milan: "Ci siamo visti di recente per commentare la Champions League nella tv albanese. Abbiamo parlato in trasmissione solo di quello, il tema Milan non è stato trattato" ha dichiarato l'ex difensore, che sul suo ex direttore ha aggiunto:

"Ci conosciamo da 25 anni, per me prima di tutto è un amico e ovviamente la mia considerazione nei suoi confronti è altissima, anzitutto a livello personale. Come dirigente sono i fatti a parlare per lui. Per ora lasciamo a lui la gestione della situazione. Posso solo dire che nel suo mestiere è uno dei top, che ha dimostrato in un club come la Lazio di fare benissimo. Noi albanesi gli auguriamo il meglio, perché è un punto di riferimento a livello sportivo per il nostro Paese".