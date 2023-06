ESCLUSIVA MN - Tonali-Newcastle, pranzo tra il Milan e l’agente (FOTO)

Sandro Tonali e il Newcastle è il topic principale della giornata odierna in merito al calciomercato rossonero e a ulteriore testimonianza di come le discussioni siano aperte c’è la foto esclusiva allegata al pezzo. Oggi a pranzo, in un ristorante del centro di Milano, si sono riuniti attorno allo stesso tavolo l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, il suo braccio destro Geoffrey Moncada e Giuseppe Riso, agente del centrocampista milanista.

È evidente che questo pranzo abbia avuto come portata principale quella della contrattazione per Tonali, con il Milan che farebbe una valutazione più alta rispetto ai 60 milioni annunciati dalla stampa inglese (e non solo) ieri sera.

Ovviamente molto, se non tutto, passerà dalla volontà del calciatore al quale è stata formulata una proposta che si aggirerebbe attorno agli 8 milioni netti all’anno. Tutto può accadere, in un verso o nell’altro.