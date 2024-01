Gazzetta - AAA cercasi gol di Leao in A. Pioli lo difende, ma ora Rafa deve tornare a segnare

Rafael Leao non segna in Serie A da Milan-Verona del 29 settembre scorso. Per uno come lui è davvero un'eternità. A Milanello sperano che questo digiuno in campionato possa concludersi presto, magari già stasera contro il Bologna a San Siro. E' vero che il portoghese ha cambiato modo di giocare visto che in questo momento è meno finalizzatore e più costruttore, ma al Diavolo servono i gol di Rafa per blindare il posto in Champions League e provare ad avvicinarsi alla vetta della classifica.

LA DIFESA DI PIOLI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta della Sport che riporta le parole di ieri in conferenza stampa di Stefano Pioli che ha difeso a spada tratta Leao: "Questa storia di Rafa che potrebbe segnare di più va avanti da troppo tempo. Abbiamo segnato molto di più dell’anno scorso e siamo il secondo miglior attacco del campionato: in queste cifre penso che Leao ci stia dentro tanto. Amo Rafa anche nel suo modo di essere: è un artista. E gli artisti sono dei geni. Lui è un genio che però ascolta, e questa è la cosa più importante. È vero che ora non segna in campionato, ma è altrettanto vero che fa segnare i compagni, che è continuo e dentro le partite molto più di prima. L’errore, forse, è aspettarsi troppo da lui: se saltasse ogni volta tre giocatori e andasse a fare gol, non sarebbe Rafa ma un’altra cosa".

TIRO A GIRO - Tutto vero quello che dice il tecnico rossonero, però tre gol in 18 partite è un bottino davvero troppo misero per uno come Leao. Il primo a saperlo è anche Rafa che, come raccontato sempre ieri in conferenza stampa da Pioli, sta svolgendo anche un lavoro extra a Milanello per migliorare il suo tiro in porta: "Chiede al mio staff di provare soprattutto i tiri a giro. Perché gli piacciono, ma anche perché vuole e deve migliorare". E quale migliore occasione la sfida di stasera contro il Bologna per dimostrare quanto è cresciuto su questo fondamentale?