Gazzetta - Bailly al Milan, ora si può fare: il Manchester United apre al prestito del difensore ivoriano

C’è una novità importante sul fronte Bailly: il Manchester United, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha aperto al prestito del difensore ivoriano. Musica per le orecchie di Maldini e Massara, che a gennaio non possono spingersi oltre questa formula. Certo, il fatto che il giocatore sia attualmente impegnato in Coppa d’Africa rappresenta un ostacolo, ma la sosta imminente consentirà ai dirigenti rossoneri di “respirare” e studiare il da farsi.

Piace anche Diallo

Stando sempre a quanto riferito dalla Gazzetta, sullo sfondo c’è ancora Diallo, ma il Paris Saint-Germain lo lascerà partire soltanto a titolo definitivo, per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni. E così il Milan è pronto a tuffarsi a capofitto su Bailly, che resta in cima alla lista dei potenziali rinforzi rossoneri per la difesa. Anche perché, come detto, i Red Devils, dopo le chiusure iniziali, si sono decisi ad aprire al prestito.

Ecco il piano B

Maldini e Massara vogliono puntare su un difensore da poter confermare anche tra un anno, mentre il piano B prevede l’ingaggio di un giovane alla Tanganga (ma è arrivato il no del Tottenham), che non faccia cioè ombra a Kalulu e Gabbia. Occhio, dunque, ai possibili sviluppi sul fronte Bailly: gli uomini di mercato di via Aldo Rossi non hanno fretta, ma nei prossimi giorni dovranno giocoforza accelerare.