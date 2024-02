Gazzetta - Cardinale guida l'assalto all'Europa League. Pioli sceglie i migliori

vedi letture

L'obiettivo stagionale del Milan è ufficialmente cambiato. Ora i rossoneri vogliono l'Europa League. Per la squadra di Stefano Pioli, nell'arco di questa stagione, è stato necessario riavviare le operazioni di puntamento del mirino con la Champions e lo Scudetto che sono fuori portata. Il terzo posto invece sembra in ghiaccio - con tanto di vista sul secondo - e per questo ci si potrà concentrare su un percorso degno in Europa, anche se non è la competizione più importante.

Cardinale guida

Come ricorda la Gazzetta dello Sport questa mattina, è innegabile che il fascino dell'Europa League non si avvicini troppo a quello della Champions League però in via Aldo Rossi sono consapevoli che alla fine si tratta di una competizione di prestigio, che viene trasmessa in tutto il mondo e che, soprattutto, ti permette di riempire il tuo scaffale con un trofeo. Per queste ragioni, il Milan vuole provarci anche se è consapevole che la concorrenza sarà agguerrita: se si riuscirà a superare il Rennes, ci sono squadre come Liverpool, Leverkusen, West Ham, Brighton ma anche le italiane Roma e Atalanta a costituire un duro ostacolo. Ma si pensi a una cosa per volta. A testimoniare l'importanza che il Diavolo dà alla competizione, domani sera a San Siro tornerà Gerry Cardinale che già con una francese come il PSG, in Champions, era stato di buon auspicio. Il Milan vuole provare a essere la prima squadra italiana a vincere l'Europa League, secondo questa denominazione e formula.

I migliori

Un altro sintomo della grande volontà dei rossoneri di puntare molto sull'Europa League, è il fatto che Stefano Pioli manderà in campo i migliori. Nel caso specifico della gara di andata contro il Rennes, in programma domani alle 21, c'è anche l'obiettivo di tentare di chiudere la pratica nei primi 90 minuti - o quantomeno indirizzarla con decisione - sfruttando anche il fattore campo a favore. Questo aspetto è fondamentale dal momento che il calendario della competizione è logorante. Per questo sarà anche importantissimo recuperare gli infortunati quanto prima. Per domani, intanto, Pioli punterà tutto sul solito tridente Pulisic, Giroud e Leao. Per cercare di ipotecare la qualificazione servono i loro gol e ne servono tanti fin da domani. In difesa, con Kjaer in dubbio, bisognerà essere creativi ma è possibile che Theo possa ritrovarsi centrale come già accaduto in questa stagione.