Gazzetta - Champions ipotecata, Pioli ha più chance di rimanere. Derby ed Europa le prossime sfide

Se riavvolgiamo il nastro fino a metà dicembre, ci ritroviamo davanti a un Milan appena eliminato dalla Champions e che con i passi falsi di Bergamo e Salerno ha detto addio anche al sogno della seconda stella. In quel momento lì si credeva che Stefano Pioli avesse ormai le ore contate da allenatore rossonero o che comunque il suo futuro dopo questa stagione potesse essere lontano da Milanello. A distanza di tre mesi e mezzo, le cose sono cambiate (parzialmente),

Più chance

Il tema del futuro di Stefano Pioli è uno degli argomenti ricorrenti in casa rossonera e soprattutto uno di quelli più divisivi. Perciò, tagliamo la testa al toro: la Gazzetta dello Sport questa mattina dice che per Pioli stanno crescendo le possibilità di conferma anche per la prossima stagione. Il tecnico di Parma ha ancora un anno di contratto e al termine di quest'anno si dovrà capire, insieme alla dirigenza che farà le sue valutazioni, se arrivare alla fine dell'accordo o se fare un passo oltre a Pioli e provare con una nuova guida tecnica. Negli ultimi tre mesi, dall'inizio del 2024 in poi più o meno, il rendimento rossonero è cambiato totalmente. Il Diavolo ha perso solo una volta in campionato, in una trasferta sciagurata come quella di Monza, e ha recuperato la Juventus superandola al secondo posto, raggiunto i quarti di finale di Europa League in cui affronterà la Roma e pensa di poter arrivare fino in fondo.

Derby ed Europa

L'obiettivo a inizio anno per il Milan, secondo la rosea, era quello di raggiungere la Champions League. Oggiderby c la squadra rossonera si trova al secondo posto in classifica e ha un margine di 11 punti sulla quinta che, tra l'altro, per questioni di ranking potrebbe ugualmente entrare in Champions. Dunque il posto per l'Europa che conta, con tutti i benefici economici che porta con sè, sembra quanto meno ipotecato. Chiaro che un allenatore, però, vada giudicato anche sui risultati. Per tale ragione, quando poi si sceglierà se proseguire o no a fine anno, un peso specifico lo avranno il percorso in Europa League ma anche il derby che si giocherà tra un mese esatto: il Milan ne ha persi ben 5 consecutivi, uno più importante dell'altro, nel 2023 e ha bisogno di invertire questo trend negativissimo anche per rilanciarsi in vista dell'anno prossimo.