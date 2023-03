Gazzetta - Diaz futuro incerto: se parte, Baldanzi è il profilo ideale

E' passato quasi un anno ma è ancora il ruolo di trequartista a essere sulla bocca degli esperti di mercato per quanto riguarda le strategie rossonere. Il futuro di Brahim Diaz , come sottolinea la Gazzetta dello Sport , è incerto, conteso tra Milan e Real Madrid. In attesa di capire se riusciranno a trattenerlo, Maldini e Massara si appuntano qualche nome per sostituirlo: su tutti c'è quello di Tommaso Baldanzi .

Come scrive la rosea questa mattina, allo scadere del prestito biennale di Diaz in rossonero, quest'estate, il club di via Aldo Rossi ha tre vie da poter intraprendere: lasciar tornare il giocatore in Spagna (ipotesi non contemplata), pagare il riscatto di 22 milioni di euro in attesa di un eventuale controriscatto madrileno fissato a 27, trattare per ottenere uno sconto. Quest'ultima via sembra la più praticabile, con il Milan che non ha intenzione di offrire più di 18 milioni a Florentino Perez per trattenere a titolo definitivo il numero 10. Molto dipenderà dal Real stesso che sta valutando anch'esso come muoversi con il calciatore: difficilmente ci sarà spazio per Diaz nella stellare rosa allenata oggi da Ancelotti ma allo stesso tempo potrebbero arrivare offerte economicamente più allettanti di quella del Milan.

Idea Baldanzi

Ecco dunque che se Diaz dovesse salutare Milano dopo tre anni, i rossoneri potrebbero virare su uno dei talenti esplosi nell'ultimo campionato di Serei A: Tommaso Baldanzi. L'identikit rispecchia alla perfezione il profilo ideale che cerca questa società rossonera: è giovane, classe 2003, con già un anno di esperienza nel massimo campionato e ha enorme potenziale per la sua giovanissima età. Inoltre, e questo è l'aspetto forse più importante, il costo del cartellino è ancora contenuto e perfetto per un investimento di questo tipo: non oltre i 15 milioni di euro. Il Milan, tra l'altro, ha uno storico positivo negli ultimi anni con i giovani talenti presi dall'Empoli: Bennacer è un pilastro del centrocampo rossonero, Krunic si è ritagliato un ruolo molto importante.