Tuttosport - Continua il casting: Conceiçao favorito, oggi incontra il Porto. Tutti i candidati

vedi letture

Prosegue il casting per il nome del nuovo allenatore del Milan. A causa di una stagione in cui diversi obiettivi importanti sono sfumati e dell'ultimo mese senza nessuna vittoria, il destino di Stefano Pioli sembra segnato nonostante abbia ancora un anno di contratto con il club rossonero. E per Tuttosport anche per questo il club ha aspettato tanto a decidere di andare oltre: sperava di poter sfruttare il tecnico fino al termine del suo attuale accordo. Così non sarà e ora si cerca l'allenatore del futuro.

Conceiçao in vantaggio

Secondo quanto riporta Tuttosport, il nome che i bookmakers fanno come favorito per la panchina del Milan è quello del tecnico portoghese Sergio Conceiçao. Allenatore del Porto da 7 anni, ha vinto 10 trofei e giocato sempre su buoni livelli la Champions League. Il plus è che conosce il calcio italiano per aver giocato nella Lazio e nell'Inter. La sua pole position è dettata soprattutto dal fatto che dietro le quinte sta lavorando Jorge Mendes, l'agente più potente al mondo: il procuratore spinge per sistemare Conceiçao in rossonero. Secondo quanto viene riportato dal Portogallo oggi ci sarà l'incontro tra il tecnico e il nuovo presidente del Porto Andrè Villas Boas: nelle prossime ore, dunque, il futuro di Conceiçao potrebbe avere qualche certezza in più. L'allenatore può liberarsi grazie a una clausola presente nel rinnovo di contratto firmato con il vecchio e storico presidente Pinto da Costa. Le indiscrezioni dicono che Villas Boas non si opporrà.

Tutti gli altri

Ma la lista dei candidati per la panchina a Milanello è lunghissima. Sfumato definitivamente Julen Lopetegui per il quale è stata fatta retromarcia specialmente dopo il parere negativo della piazza, suscitando anche le critiche per un comportamento poco deciso del club, gli altri nomi oltre a Conceiçao sono un po' i soliti delle ultime ore. C'è Paulo Fonseca che è reduce da due ottime annate al Lille e che è pronto a lanciarsi in una nuova sfida: su di lui c'è anche il Marsiglia. Poi c'è chi spera ancora di poter mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus che è in vantaggio su Thiago Motta. Più indietro c'è Mark van Bommel, ex rossonero che è sponsorizzato da Zlatan Ibrahimovic. Non va scartato neanche Gallardo, oggi in Arabia, mentre per Antonio Conte, il favorito dai tifosi, non c'è la convinzione del club. Ruben Amorim ha spiazzato tutti dicendo di voler rimanere allo Sportin Club, nuovo campione di Portogallo.