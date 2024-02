Gazzetta - Ibra, nuovo ruolo a 360 gradi. I quattro punti cardine di Zlatan

vedi letture

Sono passati ormai due mesi da quando Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan, ufficialmente in veste di senior avisor di Gerry Cardinale e della dirigenza rossonera. Dopo un periodo iniziale di incertezza, oggi sembra un po' più chiaro cercare di delineare i contorni dei compiti che lo svedese ha all'interno dello schema rossonero. Un ruolo a 360 gradi.

Tra Casa Milan e Milanello

Oggi la Gazzetta dello Sport, forse approfittando del ritorno a Sanremo di Zlatan, propone un primo piano tutto sul nuovo ruolo dello svedese e indica i quattro campi principali in cui si sta muovendo: proprietà, squadra, extra-campo e settore giovanile. Ibra è parte attiva sia del lavoro a Casa Milan, anche se non dispone di un ufficio personale, dove è sempre bene accetto ed è in contatto con tutte le aree del club, come dev'essere per un super consulente della sua esperienza sia nel mondo del calcio che in quello dell'immagine. Non un semplice testimonial ma Zlatan con le sue idee e proposte. Ma Zlatan è una costante presenza anche a Milanello: si presenta quasi sempre agli allenamenti della squadra e intrattiene colloqui sia con i suoi ex compagni che con Stefano Pioli. Fa da collante ma anche da motivatore.

Giovani e marketing

Sempre rimanendo legati alla parte sportiva, Ibrahimovic è stato visto al Puma House of Football più di una volta in questi suoi primi due mesi di nuova avventura. Non solo perchè i figli sono parte del settore giovanile rossonero ma perchè ha intenzione, come tutto il club, di tenere d'occhio da vicinissimo i campioni rossoneri del domani. E quest'anno sono stati già tanti gli esordienti in prima squadra cresciuti all'ombra del Vismara. Non va poi sottovalutata l'esperienza extracampo di Zlatan Ibrahimovic. Il suo ruolo come esperto di marketing e in operazioni commerciali, non solo in Italia ma soprattutto all'estero può essere rilevante: questo proprio perché Ibra ha dimostrato di sapersi muovere molto bene in questo senso durante la sua carriera da giocatore e può far sviluppare tantissimo anche il Milan.