Gazzetta - Jovic, che Diavolo di riserva! Più vicino il rinnovo a fine anno

Da Frosinone a Frosinone. Il 2 dicembre, a San Siro, Luka Jovic segnava il suo primo gol in rossonero nella gara di campionato contro il Frosinone. Se poteva sembrare solo un fuoco di paglia, oggi, a due mesi esatti di distanza possiamo dire che è solo stata la miccia per far esplodere l'esperienza del serbo in rossonero. Il 3 febbraio, esattamente due mesi dopo quella partita, Jovic ha steso ancora il Frosinone con un gol che ha sancito la rimonta del Diavolo e gli ha regalato tre punti cruciali in classifica.

Il migliore

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, in questa stagione Luka Jovic sta detenendo un record particolare. Nel campionato di Serie A nessuno ha segnato più gol alzandosi dalla panchina. E' il dodicesimo uomo perfetto ed è l'attaccante di rincalzo che al Milan serviva da tempo, per aiutare Giroud. Jovic ha segnato 4 gol da subentrato dei 5 totali in campionato e dei 7 complessivi in stagione. Anche la media gol è impressionante: un gol ogni 103 minuti. Con lui in cima a questa speciale classifica c'è Lautaro, frutto però di un'eccezione: l'interista ne segnò quattro in una volta a Salerno. Dopo questa coppia, un altro milanista: Noah Okafor, tre gol dalla panchina. Ed è a suon di gol, alcuni di questi anche molto importanti come quello di Frosinone appunto, che Jovic cerca di guadagnarsi la conferma.

Rinnovo vicino

L'arrivo in extremis di Jovic nel mercato estivo non era stato salutato con grande entusiasmo dai tifosi rossoneri. Le sensazioni erano state confermate fino a dicembre, a causa di una condizione fisica inesistente. Poi da quel Milan-Frosinone tutto è cambiato, Jovic si è sbloccato ed è diventato una parte importante del Milan, ritagliandosi questo ruolo da riserva di lusso. Ora la situazione è totalmente ribaltata e il Milan pensa al rinnovo. Il club rossonero ha dalla sua la possibilità esercitare l'opzione di prolungamento del contratto di un anno alla fine della stagione. E questo potrebbe essere fatto, secondo la rosea, anche per le due stagioni successive. Chiaramente, visto il rendimento, il rinnovo sembra indubbio ma sono in programma anche colloqui con l'agente di Jovic per cercare di capire se si può pensare anche a un contratto più tradizionale e che possa garantire pure un adeguamento dello stipendio.