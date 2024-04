Gazzetta - La grande notte del Milan e di Pioli: il tecnico si gioca il futuro in rossonero

La grande notte è arrivata: stasera alle 21 il Milan sarà impegnato in casa della Roma nel ritorno dei quarti di Europa League. Si ripartirà dall'1-0 per i giallorossi dell'andata di una settimana fa San Siro e in casa rossonera c'è grande voglia di ribaltare quel risultato. La sfida di questa sera è fondamentale per il Diavolo e soprattutto per Stefano Pioli che sa bene che tra oggi e lunedì, quando è in programma il derby contro l'Inter, si giocherà il futuro sulla panchina del Milan.

PIOLI CI CREDE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che un secondo posto in campionato e la seconda semifinale europea consecutiva potrebbero essere due argomenti importanti da portare al tavolo a fine stagione quando vedrà la dirigenza milanista per fare un bilancio dell'annata appena conclusa e parlare del futuro. Dopo l'andata non sono mancate le critiche a Pioli, il quale però crede assolutamente nella rimonta.

NIENTE TRIDENTE PESANTE - Nelle scorse ore, si è vociferato parecchio della possibilità di vedere il Milan con l'attacco pesante (Chukwueze-Pulisic-Leao alle spalle di Giroud) fin dal primo minuto vista la necessità di dover ribaltare il risultato, ma alla fine il tecnico rossonero metterà in campo i soliti quattro davanti, cioè Pulisic e Leao sugli esterni e Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista dietro a Giroud. Chukwueze e gli altri attaccanti (Okafor e Jovic) saranno carte da giocarsi a partita in corso.