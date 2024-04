Gabbia: "Villarreal esperienza che mi ha aperto la testa. Ho fatto un lavoro su di me e trovato continuità"

Nel secondo e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni dei protagonisti della squadra rossonera, è stato ospite il difensore rossonero Matteo Gabbia che, dopo aver cominciato la stagione in prestito al Villarreal, è tornato alla casa base in emergenza e si è dimostrato una delle note più belle di qeusta stagione complicata. Le dichiarazioni di Matteo Gabbia.

Sul significato del soprannome Matthew Cage: "Onestamente penso nasca dai social, dove ormai si sviluppano soprannomi simpatici. Avendo Fik e Ruben, altri inglesi, è bello condividerlo in spogliatoio"

Sui social: "Se gioco una grande partita, difficilmente mi faccio portare tanto su. Prima soffrivo molto di più se magari non riuscivo a dare quello che volevo: adesso ho capito che quella cosa mi toglieva delle energie importanti. Negli ultimi due anni ho trovato un equilibrio rispetto a questo: non gli do più importanza ma perché non lo guardo praticamente più e di conseguenza lo vivo come una cosa ristretta per i miei amici, esterni e del calcio. Più un divertimento adesso"

Sulla stagione di quest'anno, con il prestito al Villarreal: "E' stato molto strano. Sapevo di dover andare via questa estate, avevo parlato anche con il mister. All'inizio dell'estate avevo delle possibilità che non mi facevano vivere quell'emozione che volevo sentire. Il giorno in cui siamo partiti per l'America, ho sentito il mio agente che mi diceva di non partire perché era tutto fatto con il Villarreal. Ma eravamo sull'aereo e quindi sono partito. Il mio procuratore ha sentito il direttore Furlani e mancavano ancora delle cose, gli hanno detto che finché non era tutto definito sarei dovuto rimanere giustamente con il Milan. Ho fatto due o tre giorni a Los Angeles fino a che non è stato tutto definito e sono tornato indietro. E' nata abbastanza velocemente e da subito mi è piaciuta come esperienza, ero voglioso di mettermi in gioco anche in un paese e campionato diverso. E' stato molto bello, sono stato felice della scelta che ho fatto, di come sono andati i sei mesi e poi di essere tornato ovviamente"

Sulla vita e l'esperienza in Spagna: "Sicuramente è stato provante, più perchè erano 4 o 5 anni che stavo in una comfort zone personale: per me il Milan è famiglia, è facce che conosco da quando sono piccolo. Cambiare paese, una città nuova e con compagni che non parlano la tua lingua è stato sicuramente provante ma èm stato un qualcosa che mi ha dato tanto: l'impatto è stato molto positivo, c'erano ragazzi positivi e bravi, anche l'allenatore che aveva inciso sul mio acquisto. Poi dipende da come ti poni: ho cercato di farmi conoscere per quello che sono, ho avuto la fortuna che c'era Pepe Reina e anche Raul Albiol che parlava italiano. E' stato un crescendo: già dopo un paio di settimane è stato tutto più bello, ho trovato casa. Una esperienza che mi ha aperto la testa, ignoravo le difficoltà che potessero esserci da un paese all'altro ma sono stato fortunato a trovare tutto subito".

Sul legame mantenuto con il Milan mentre era in prestito: "Per me è come se non fossi più andato via, tante volte sentivo i ragazzi italiani con qui c'era un rapporto quotidiano. Qualche volta anche i ragazzi stranieri. Da quel punto di vista è come non essere mai andato via perché sapevo quello che succedeva, come stavano i ragazzi, le partite le vedevo tutte quando c'era la possibilità. Sono sempre legato al Milan anche perché sono tifoso e quindi sono contento di vederlo. Come vivevo le partite da tifoso? Sicuramente in maniera differente, con più trasporto, come se fossi un infortunato a casa... Adesso vedo le partite del Villarreal quando gioca ma non ho le stesse sensazioni di quando vedevo quelle del Milan"

Cosa è cambiato per far alzare il livello del rendimento? "Io penso che non sia cambiato più di tanto. Ho fatto un lavoro su di me, su quelli che erano difetti o su cosa perdevo delle energie. Penso di aver migliorato la cura di alcuni particolari nel lavoro: non è sempre lavorare di più ma forse per me era lavorare meglio ma meno. Alcune volte quando non giochi vuoi fare vedere che ci sei, vuoi allenarti di più per essere pronto ma non sempre questa è una cosa positiva. Sono riuscito a trovare una comfort zone più sicura per me dal punto di vista di allenamenti e di organizzazione della settimana: in Spagna ho giocato di più e non è una cosa banale, ho avuto più continuità. Sono tornato qui e ho avuto più continuità, giocare con costanza ti aiuta"

Sulla partita contro il Barcellona: "Una partita bellissima, mi ha emozionato: abbiamo perso 4-3 ma con rimonte e contro-rimonte. Avevamo dato tutto quello che avevamo. Loro sono una squadra obiettivamente forte. Individualità incredibile e giovani che sono molto bravi: loro li lanciano con una semplicità... Mi sentivo vecchio perché un 2007 ha otto anni meno di me. Yamal è qualcosa di raro da incontrare per la qualità tecnica ma non sono io a doverlo dire. Gavi era già più conosciuto e sapevo cosa mi aspettava durante la partita. Lewandowski? Molto forte, anche quando ti sembra di averlo sotto controllo ti può fare una giocata dove ti ruba il tempo o dove ti va al tiro: ha fatto un gol che sembrava fortunato ma lui era lì"

Su come ci si comporta in campo con l'attaccante: "Non sono un tipo di difensore a cui piace andare a fare trash talking: penso a fare le cose utili per la mia squadra. Poi ci sono in una partita situazioni in cui ci si parla e ci si risponde, ma sono cose limitate a determinate situazioni. Non fa parte di me"

Qualche aneddoto sull'anno dello scudetto... "Ne ho uno particolare con Zlatan, era la settimana prima della partita con il Sassuolo: eravamo lì lì per vincere ma non era ancora scritto, c'era un po' di scaramanzia tipica italiana. A me piace collezionare delle magliette particolari, di avversari bravi. Mi sono detto quella di Ibra gliela chiedo, non sapevamo se avremmo vinto o se lui si sarebbe ritirato: lui mi ha scritto 'Grazie mille per lo scudetto'. Io mi sono detto, speriamo sennò questa maglia qua..."

Sulla viglia del Sassuolo: "C'era la sensazione di festa ma anche la sensazione di essere davvero pronti per vivere quella gioia. Come se potevamo solo vincere. Effettivamente già l'arrivo a Reggio Emilia è stato impressionante, c'erano tifosi del Milan ovunque. Quando siamo arrivati all'Hotel sembrava di essere a San Siro. E' stato stupendo anche perché la partita si è messa bene dall'inizio, a parte i primi 7-8 minuti... Poi con la qualità di Rafa, Olivier e Franck si èm decisa quella partita. Per me è l'emozione più bella che ho avuto calcisticamente"

Sul discorso post scudetto di Ibra: "All'inizio avevi il pensiero del ritiro... La paura che potesse smettere c'era, poi fortunatamente ha detto di no. Il discorso non so se fosse preparato ma racchiude la sua esperienza, la sua leadership: dire le cose giusto, al momento giusto e nel modo giusto che stimolano chiunque. Se uno rivede quel video lì... Ancora oggi spaccherei un tavolo (ride,ndr)"

Su cosa disse Pioli prima di Reggio Emilia: "Il mister è molto bravo perchè capisce bene come sta la squadra e gestisce le parole che ci dice in base a quello. Ci ha tenuto tranquilli e ci ha detto che avevamo fatto qualcosa di importantissimo e che mancava poco per raggiungere un traguardo storico. E' stato molto bravo, non ha caricato eccessivamente di pressione noi giocatori, mantenendo una normalità nella preparazione"

Su Milan-Roma dello scudetto, Gabbia titolare insieme a Kalulu: "Abbastanza particolare, c'era il covid ancora: si facevano i tamponi ogni giorno. Eravamo tornati dalle vacanze invernali e la Roma era la prima partita: ai test erano risultate le positività di Fik e Romagnoli, di conseguenza io e Pierre abbiamo iniziato ad allenarci a tre giorni dalla partita insieme, con la consapevolezza che se non fosser più stati positivi sarebbero tornati i titolari. L'abbiamo affrontata molto bene e abbiamo giocato molto di squadra: una partita di cui ho un bel ricordo. Ci ha dato un bello slancio per la seconda parte di stagione"

Sull'esperienza da raccattapalle a San Siro: "Mi ricordo Milan-Chievo in cui Kakà aveva fatto gol a giro sotto la Sud. Poi ce ne sono anche altre: un Milan-Verona con Toni che mi aveva impressionato per la stazza fisica e non mi sembrava possibile diventare così grande"

Sul rapporto con la fidanzata: "Federica per me è importantissima, una parte fondamentale della mia vita: ci sosteniamo e facciamo ciò che fa una famiglia. Sempre stata al mio fianco e in Spagna ha fatto il mio periodo con me ma poi si è spostata qui perché vuole giustamente crearsi un futuro indipendente: sta studiando per diventare notaio ed è qualcosa per cui anche io ci tengo, perchè realizzi i suoi desideri. Calcio? Lei tifa il Milan quando giochiamo ma se domani dovessi smettere non guarderebbe più partite"

Sulla passione per il calcio: "Prima guardavo molto di più le partite. Adesso se c'è una bella partita e non c'è altro da vedere, la guardo. Ma se posso svuotare la testa e uscire a cena, vedere un film, lo faccio..."

Sulla sua paura: "A livello calcistico non ho grosse paure. Avere paura ti porta solo in qualcosa di negativo. Si cerca di fare il massimo possibile e poi si vede. In generale ho paura degli squali e dell'acqua profonda"

Cosa ti ha insegnato il Milan: "Mi ha insegnato ad avere una costanza e una serietà nel lavoro e nel rispetto di quello che è Milanello, le persone che ci lavorano e te stesso che sei lì. Il rispetto a 360 gradi quando indossi questa maglia"

Tre grazie a... "Bianchessi, che mi ha portato al Milan. Filippo Galli, perché mi vedeva difensore centrale anche se io da piccolo non volevo e non mi piaceva ma alla fine aveva ragione lui. Infine a Stefano Pioli: mi ha dato fiducia e la possibilità di vivere questo sogno di giocare al Milan. Anche Montella è giusto ringraziare, mi ha fatto esordire, però con Pioli ho avuto una continuità diversa"

Tre desideri... "La salute per me e i miei cari. Poi un futuro familiare che sia ricco di cose positive, una famiglia che sia bella da vivere, da vedere, come quella dove sono cresciuto"