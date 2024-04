CorSera - Il Milan tenta il sorpasso sulla Juve per Motta. Ma i tifosi sognano Conte

Il Milan è alla ricerca del nuovo allenatore. Nelle ultime settimane sono stati fatti tanti nomi e il club sembrava aver scelto Julen Lopetegui prima di fare retromarcia a causa dell'insurrezione dei tifosi rossoneri. La piazza invoca a gran voce Antonio Conte ma il club non sembra interessato all'allenatore ex Juve e Inter. Eppure potrebbe riaprirsi la pista Thiago Motta oppure tentare un modo per riportare Roberto De Zerbi in Italia. Tutto è ancora possibile.

Tentativo di sorpasso

Come scrive questa mattina il Corriere della Sera, che si è occupato di fare una panoramica generale sulle panchine future di Milan e Napoli, il club rossonero avrebbe riallacciato i contatti con Thiago Motta che si sarebbe nel frattempo già promesso alla Juventus di Giuntoli. Da via Aldo Rossi aveva già sondato il terreno per il tecnico del Bologna sul finire del mese di dicembre ma poi i colloqui erano morti lì. Questo ha permesso alla Juve di trovare un accordo verbale anche se nulla, neanche un pre contratto, è stato firmato: dunque ci sarebbe ancora margine per il Milan. Dopo tutto il polverone su Lopetegui, respinto a gran voce dai tifosi del Diavolo con hashtag e petizioni firmate da più di diecimila persone, i rossoneri stanno cercando di riportarsi su profili che possono essere graditi alla piazza. Uno di questi è sicuramente Motta: il vantaggio della Juventus comunque c'è e il Milan dovrà tentare il sorpasso. Un altro nome che pu andare in questo senso è quello di Roberto De Zerbi che però ha una clausola di 15 milioni con il Brighton e uno stipendio già importante.

Sogno Conte

Il sogno si chiama Antonio Conte. O almeno, questo sarebbe il sogno dei tifosi rossoneri, molti dei quali, a livello generale, si sono espressi in favore dell'arrivo del tecnico italiano: un allenatore vincente e di grande esperienza che potrebbe dare anche un bello scossone a livello di mentalità a tutto il gruppo squadra. Eppure il suo profilo non convince il Milan che lo ritiene una personalità ingombrante che potrebbe alla lunga andare a cozzare con le vedute del club rossonero, oltre alla questione stipendio che è un fattore sempre da tenere bene a mente quando si parla della società di via Aldo Rossi. In tutto questo non sono arrivate offerte e non ci sono stati contatti tra Milan e Conte che, anzi, pur essendo interessato alla panchina del Diavolo ora sta cominciando a guardarsi intorno e sarebbe orientato ad ascoltare la proposta del Napoli che aveva rifiutato dopo l'esonero di Rudi Garcia.