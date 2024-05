SportMediaset - Panchina Milan: Fonseca resta in vantaggio, ma occhio a De Zerbi. Contatti con l'ex Sassuolo: le ultime

In merito al futuro della panchina del Milan, secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, la novità è che questa mattina ci sono stati dei contatti tra il club rossonero e l'entourage di Roberto De Zerbi: una persona molto vicina a Gerry Cardinale ha avuto un contatto esplorativo per sondare la disponibilità del tecnico italiano che ora è libero dopo aver risolto il contratto con il Brighton (non servirà quindi più pagare la famosa clausola da 15 milioni per liberarlo dal club inglese). C'è in realtà un'altra clausola fino ad agosto che si aggira intorno ai 5 milioni, trattabili. De Zerbi ha dato comunque la sua disponibilità.

Le parti stanno parlando, questo non vuol dire però che il Milan può affondare perchè ci sono altri club interessati a De Zerbi come Bayern Monaco, Barcellona e anche il Marsiglia dopo il no di Fonseca. L'ex Roma aspetta il Milan, al momento resta il preferito in casa rossonera, ma ora è entrato in scena anche De Zerbi e vedremo se i contatti delle ultime ore porteranno a qualcosa di concreto. Questa sarà una settimana importante per conoscere chi sarà il sostituto di Pioli sulla panchina del Milan. Fonseca resta in vantaggio, ma occhio a quello che può succedere nelle prossime ore con De Zerbi.