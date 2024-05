esclusiva mn Baseggio: "Van Bommel? Gioca bene ma Milano non è Anversa. Gli serve uno step intermedio"

Mark van Bommel è nella shortlist per la panchina del Milan in vista della prossima stagione, ma come ha lavorato in questi anni il tecnico olandese, che in rossonero ha vissuto anche l'esperienza da calciatore. Ne abbiamo parlato con una vecchia conoscenza del nostro calcio come Walter Baseggio, ex nazionale belga e oggi apprezzato opinionista. In esclusiva per MilanNews.it:

Mark van Bommel è fra i candidati alla panchina del Milan. Che tipo di allenatore è?

"È un allenatore dal gioco molto offensivo, in pieno stile olandese. Non a caso il 4-33 è il suo credo. Quest'anno ha avuto molte difficoltà, non a caso l'Anversa nel playoff per il titolo è ultimo".

È pronto per un salto in avanti così importante?

"Andare da una società come l'Anversa al Milan è una differenza enorme. Ha qualità importanti da allenatore, come le aveva da giocatore ma in Italia non sarebbe facile, anche perché le pressioni sono diverse. Per il suo bene la soluzione migliore è fare uno step intermedio per crescere ancora".

La differenza di pressioni è così accentuata rispetto all'Italia?

"Qui in Belgio sono molto più basse. Certo, non mancano ma le trovi più in club come Anderlecht e Brugge o anche lo Standard Liegi. L'Anversa ha fatto negli anni scorsi grandi investimenti e ciò ha fatto la differenza".

Come valuta il suo lavoro all'Anversa?

"Ha fatto un buon lavoro, facendo vincere il campionato all'Anversa dopo tantissimi anni. E ha avuto il merito di lanciare 2-3 buoni giovani. Ha rilanciato davanti un giocatore come Janssen, ha creato un gruppo solido. Delle partite che ho visto, anche quando ha perso si era messo in mostra per un calcio bello da vedere, con la costruzione che parte da dietro".

Quest'anno non è riuscito a ripetersi

"Quest'anno la situazione societaria è cambiata, la squadra ha perso 2-3 giocatori, su tutti Vermeeren che a gennaio è andato all'Atlético Madrid. Era un giocatore importantissimo per la tattica di Van Bommel. Ci sono state nel complesso molte difficoltà da gestire in questa stagione, certamente per il tecnico non era una situazione facile".

A livello caratteriale come va inquadrato Van Bommel?

"Mi parlano di lui come un bravissimo ragazzo. Devo dire che mi piace molto la sua attitudine anche fuori dal campo: è una persona molto educata, rispettosa e la sua immagine qui è sicuramente ottima. Ciò che mi piace è questa capacità di restare sempre calmo, tranquillo".

Belgi e Milan: De Ketelaere all'Atalanta è rinato e verrà riscattato

"Quando è arrivato al Milan mi chiedevano se il prezzo fosse congruo e dissi che era troppo alto. Non so perché il Milan non l'abbia dato in prestito subito. All'Atalanta si è liberato, ci sono giocatori che giocano per lui e il ragazzo si è inserito nel contesto della Serie A. Quel che si è sottovalutato è che il Milan è molto differente rispetto al Brugge che pur restando una grande società è pur sempre una squadra del campionato belga. La soluzione migliore era una tappa intermedia, mandarlo all'Atalanta un anno prima sarebbe stata la soluzione migliore".

Saelemaekers è un altro giocatore di proprietà dei rossoneri, quest'anno al Bologna

"È stato criticato ma aveva e ha una buona mentalità. E a Bologna ha fatto partite bellissime e credo che ci debba restare, per il bene della sua carriera. Giocherà la Champions League con un ruolo più importante, sarà sicuramente stimolante. Se torna al Milan avrà sempre 2-3 giocatori nella stessa posizione. E al Milan, a differenza del Bologna, non può permettersi di sbagliare".

Consigli per gli acquisti: quali nomi suggerisce dal Belgio?

"Mi piace molto il portiere del Leuven, Tobe Leysen. Ha 22 anni, so che lo seguono club italiani tra cui l'Inter. È molto interessante. Per il resto in Belgio ci sono giocatori bravi ma non ancora al top per andare in Italia".