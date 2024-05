Finiscono i campionati e finiscono anche i prestiti. Chi torna alla base e chi verrà riscattato?

Tra i tanti, difficili, compiti a cui la dirigenza del Milan sarà chiamata quest'estate c'è anche quello di trovare una sistemazione ai vari giocatori attualmente in prestito e che a fine stagione torneranno alla base. Tra giovani che hanno bisogno del giusto progetto e vere e proprie zavorre ci sarà tanto da lavorare per Moncada, Furlani ed Ibrahimovic.

Ieri è finita la stagione in Premier League, e di conseguenza l'avventura inglese di Ballo-Touré al Fulham e di Divock Origi al Nottingham. Nessuno dei due verrà riscattato e faranno quindi ritorno a Milano. Non può essere altrimenti, visto che il terzino ha giocato solo 6 partite di Premier League e 2 di Coppa di Lega, per un totale di 224 minuti. Non è andato di certo meglio l'attaccante, con 22 presenze e 752 minuti totali tra Premier League ed FA Cup, con un solo gol messo a segno. Al Milan è evidente che non c'è posto per loro, dovranno quindi portare offerte congrue e che soddisfino tutti. Altrimenti la soluzione potrà essere ancora più drastica: il club valuterà anche la rescissione consensuale.

È andata decisamente meglio con De Ketelaere e Saelemaekers. Il primo è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista con l'Atalanta, 14 gol e 9 assist in tutte le competizioni, e questa settimana giocherà la sua prima finale di Europa League contro il Leverkusen. I termini dell'accordo sono chiari: 23 milioni per il riscatto, 4 di bonus e 10% sulla futura rivendita. Il Milan non ha nessuna intenzione di fare sconti, anche perché ha tra le mani proposte anche più soddisfacenti di quella precedentemente pattuita con la Dea. Il futuro di CDK, che verrà definito solo dopo la finale, dovrebbe essere a Bergamo, con Percassi che ha espresso questa volontà a più riprese. L'altro belga, Saelemaekers, ha centrato una storica qualificazione in Champions League con il Bologna. I felsinei molto probabilmente perderanno Thiago Motta, ma l'esterno potrebbe continuare in rossoblu: ha un diritto di riscatto fissato circa a 10 milioni di euro e potrebbe rientrare nei discorsi che porterebbero Zirkzee in rossonero. La stagione di Alexis è stata decisamente positva, non sarà un problema in ogni caso.

Arriviamo poi a chi "sta nel mezzo". Colombo, Maldini, Pellegrino e Romero, per rimanere in prima squadra. Colombo e Maldini, entrambi al Monza, sono abbastanza agli antipodi: il primo ha deluso parecchio, con Palladino che non ha perso occasione per farlo notare in conferenza, mentre il secondo è andato in crescendo, con i brianzoli che cercheranno di trovare un accordo per trattenerlo. Pellegrino è retrocesso con la Salernitana offrendo prove quasi mai sufficienti. Romero è sì retrocesso, ma ha trovato qualche spunto e gol interessante con l'Almeria pur non giocando da titolare. Entrambi faranno ritorno a Milano, ma senza disfare la valigia: in estate verrà cercata la soluzione migliore per garantirgli il giusto minutaggio.