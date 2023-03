Gazzetta - Milan contro Napoli: via alla saga. Pioli studia la gabbia con Calabria e Florenzi

Ci siamo. Mancano due giorni è quello che si preannuncia un grande kolossal - diviso in tre atti - tra Milan e Napoli uscirà finalmente in scena. Prima il Maradona domenica alle 20.45, in campionato. Poi la Champions mercoledì 12 e martedì 18, entrambe le gare alle 21, prima a San Siro e poi di nuovo all'ex San Paolo. Stefano Pioli pensa prima di tutto a come fermare Kvara e compagni questo weekend.

L'unico scontro tra Milan e Napoli in stagione risale al 18 settembre 2022 ed è stata per certi versi una gara che ha cambiato moltissimo le sorti della stagione di entrambe le squadre: per prima cosa la vittoria degli azzurri ha dato alla squadra di Spalletti una consapevolezza che è cresciuta nel tempo, allo stesso tempo è stata l'ultima partita giocata da Maignan prima del suo ritorno a febbraio. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, però, nonostante una bellissima partita, mancavano due dei giocatori migliori: Rafael Leao e Victor Osimhen. Ecco che questi due valori aggiunti potranno scompaginare ulteriormente gli esiti di tre gare che sono una distinta dall'altra ma tutte e tre legate intimamente. Già da domenica sera entreranno in gioco questioni tecniche, tattiche ma soprattutto psicologiche che i due allenatori dovranno esser bravi ad assorbire.

La gabbia di Pioli

La rosea, questa mattina, prova a indovinare come sarà il primo Milan anti-Napoli di Stefano Pioli. L'aspetto più importante è il ritorno della difesa a 4 con cui i rossoneri giocarono l'andata e con la quale, almeno per un tempo, riuscirono a limitare specialmente Kvaratskhelia. Insieme alla linea di quattro difensori tornerà in campo anche il capitano Davide Calabria che non ha continuità da tanto tempo e dunque sarà messo subito alla prova contro il miglior attacco del campionato, forse d'Europa. Proprio per questo Pioli starebbe pensando di inserire, davanti al 2 rossonero, Alessandro Florenzi, giocatore più esperto e meno offensivo di Saelemakers che, anche grazie all'aiuto di Sandro Tonali, può dare una mano in copertura per arginare il talento del georgiano. In difesa viene dato Kjaer in vantaggio su Thiaw e in mezzo al campo Krunic su Bennacer: il bosniaco è in forma e in quel ruolo aveva ben figurato nella doppia sfida contro il Tottenham. Per il Milan una prova generale in vista della Champions.