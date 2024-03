Gazzetta - Milan del futuro: decisione importante su Pioli, poi il centravanti

vedi letture

Il Milan inizia già a fare i conti sul futuro. Non tanto la squadra che, ovviamente, è concentrata a preparare i mesi finali di stagione e in particolare gli ottavi di finale di Europa League la cui andata si disputerà domani a San Siro contro lo Slavia Praga. Una competizione in cui i rossoneri vogliono arrivare in fondo. In campionato però il massimo a cui si potrà ambire sarà un secondo posto e quest'estate si dovrà lavorare per colmare il gap con l'Inter che è troppo ampio, 16 punti al momento. Ecco i punti del piano di via Aldo Rossi

Prima Pioli e poi il 9

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, la prima decisione dei vertici dirigenziali di via Aldo Rossi dovrà essere presa sul futuro di Stefano Pioli. Non una banalità, dal momento che i rossoneri non cambiano allenatore dall'ottobre del 2019 e anche perché la scelta sulla guida tecnica - sia che rimanga il mister di Parma sia che venga ingaggiato un nuovo volto - influenzerà inevitabilmente il mercato. Dopo che verrà presa una decisione definitiva su Pioli, si potrà puntare al centravanti che sarà l'acquisto centrale della campagna della prossima estate. I nomi principali sono quelli di Benjamin Sesko, del Lipsia, e Joshua Zirkzee, del Bologna ma con il Bayern che ha una clausola in suo favore. Due profili che il Milan segue da tempo e che sono alti nella lista di gradimento di Moncada. La nuova punta verrà a sostituire o a spalleggiare Olivier Giroud che in breve tempo dovrebbe decidere sul proprio futuro.

Gli altri

Oltre a Sesko e Zirkzee, ci sono diversi nomi sulla lista rossonera per il nuovo centravanti. Un altro vecchio pallino è Jonathan David del Lille ma anche i giovani Santiago Gimenez del Feyenoord e Viktor Gyokeres, goleador dello Sporting. Poi si passerà a rinforzare gli altri ruoli, con il Diavolo che avrà un atteggiamento meno spinto dell'anno scorso e volto maggiormente a colpi mirati. Servirà sicuramente un difensore con Simon Kjaer che probabilmente non rinnoverà e saluterà al termine della stagione. I nomi forti sono quelli di Adarabioyo del Fulham, Lacroix del Wolfsburg e Brassier del Brest, tutti profili già in orbita rossonera da gennaio. Ma ci sarà spazio anche per un terzino e un nuovo centrocampista difensivo. Inoltre ci saranno da gestire le richieste importanti che potrebbero arrivare per calciatori come Theo, come Maignan e come Leao.