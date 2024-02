Gazzetta - Milan, difesa da metà classifica: un ritorno in vista. Le strategie per l'estate

Nella stagione rossonera c'è una costante che più o meno dall'inizio della stagione sta caratterizzando le prestazioni del Milan: il rendimento del reparto difensivo. Non si tratta tanto del valore dei singoli giocatori, anzi Tomori fino all'infortunio era uno dei più positivi, Gabbia è tornato molto bene, ma proprio di un limite a livello di movimenti collettivi. E i numeri sono qui a testimoniarlo.

Undicesimi

La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta come il Milan sia undicesimo nella classifica dei gol subiti. Davanti ai rossoneri non ci sono solamente tutte le concorrenti per le prime quattro posizioni - incluse Bologna e Fiorentina - ma anche Torino e Genoa. Un dato che preoccupa perchè posiziona il Diavolo a metà classifica. In più è risaputo come senza una difesa performante, sia difficile essere competitivi per la vittoria: si guardi in casa Inter e Juventus, hanno subito rispettivamente 10 e 14 gol. Pochissimi in confronto ai rossoneri. Se si considera le altre annate di Pioli, in realtà, dopo 23 giornate questo è il secondo miglior risultato dopo l'anno dello scudetto: quello che cambia è che in Serie A quest'anno si segna molto meno e dunque tutte le difese delle big sono migliorate, non quella del Milan che si mantiene costante. A preoccupare poi è l'atteggiamento nei secondi tempi: sui 27 gol subiti, 18 sono arrivati nella seconda metà di gara.

Futuro, prossimo e non

Il futuro della difesa sarà tutto da scrivere. Per cominciare, parlando di quello che potrebbe accadere da qui a un mese, Pioli conta di recuperare i suoi tre titolari. Il primo a tornare sarà Malick Thiaw che potrebbe essere in gruppo settimana prossima e rientrare tra i convocati fra dieci giorni contro il Monza. Per Tomori e Kalulu, invece, si dovrà aspettare la fine del mese. Poi la dirigenza guarda anche un po' più in la, al mercato estivo. Nella sessione invernale, alla fine, è rientrato solo Gabbia ma si è deciso di non investire su altri profili perchè non si sono create le giuste condizioni, a detta di Pioli e Furlani. Le cose cambieranno in estate: con Kjaer che potrebbe salutare e il destino degli altri non chiaro, il Milan cercherà senza dubbio un difensore. Il nome più in alto nella lista, per la rosea, è Maxence Lacroix, un classe 2000 del Wolfsburg. Ma i rossoneri monitoreranno anche Brassier del Brest e soprattutto i futuri paramteri zero Kelly (Bournemouth) e Adarbioyo (Fulham).