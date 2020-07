Gazzetta - Milan-Rebic: il club accelera per l'acquisto a titolo definitivo del croato

Ante Rebic è il simbolo della rinascita del Milan nel 2020: il croato, oggetto misterioso nella prima parte di stagione tanto che si vociferava di un suo ritorno a gennaio all'Eintracht Francoforte, è esploso nel nuovo anno e sabato contro la Lazio ha raggiunto al doppia cifra di reti realizzate tra campionato e Coppa Italia.

ACCELERATA - Il suo ottimo rendimento ha cambiato i piani del club di via Aldo Rossi sul suo futuro: Rebic è infatti in prestito secco fino al 30 giugno 2021, ma le sue prestazioni hanno indotto il Milan ad accelerare la pratica per il suo acquisto a titolo definitivo. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che l'accordo della scorsa estate con l'Eintracht non prevede il diritto di riscatto e quindi le due società dovranno trattare sul prezzo del suo cartellino.

ANTICIPARE I TEMPI - L'intenzione del Milan è chiara: vuole trattenere Rebic e vuole farlo il prima possibile perchè le sue ottime prestazioni stanno iniziando ad attirare diversi club. In via Aldo Rossi non hanno intenzione di partecipare ad aste e puntano forte sulla forte volontà dell'attaccante che non ha mai nascosto di voler essere acquistato a titolo definitivo dai rossoneri. La strada è tracciata, ora va solo trovato l'accordo con i tedeschi, che a loro volta faranno di tutto per trattenere André Silva.