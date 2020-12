Gazzetta - Out Kessié, in dubbio anche Tonali: ma Pioli (che ha fatto tanti miracoli) sa già come fare

Ormai è una costante, una triste abitudine. Ma tant’è... In questi casi bisogna tirare dritto senza piangersi addosso, facendo di necessità virtù. E così, anche stavolta, Pioli cercherà una soluzione: contro la Lazio, infatti, l’allenatore rossonero dovrà fare a meno anche di Kessié, “appiedato” dal Giudice Sportivo per una giornata. E alla lunga lista degli assenti potrebbero aggiungersi pure Tonali e Rebic (per loro sarà decisivo l’allenamento di oggi).

JOLLY CALHANOGLU - Pioli dovrà quindi inventarsi il centrocampo inedito. Come riporta La Gazzetta dello Sport, se Tonali non dovesse recuperare, la scelta sarebbe obbligata: Calhanoglu in mediana con Krunic, lui certo di una maglia da titolare. In quel caso, Brahim Diaz verrebbe confermato alle spalle del centravanti (Leao), con Saelemaekers e Hauge (ma occhio anche Castillejo) sulle corsie esterne.

FIDUCIA - Insomma, emergenza totale. Che potrebbe addirittura aggravarsi se, come detto, oltre a Tonali dovesse dare forfait anche Rebic. Eppure, nonostante tutto, dallo staff di Pioli filtra la solita serenità: “Qualcosa ci inventeremo”. Il Milan, dunque, sembra fiducioso, ma riuscirà il mister, che ha già compiuto tanti miracoli di equilibrio, a fare a meno del fondamentale Kessie? Questa è la sfida più difficile.