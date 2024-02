Gazzetta - Solo un infortunio muscolare nel 2024: come ha fatto il Milan ad invertire la tendenza? Ci sono due grandi spiegazioni

I tifosi milanisti sono liberi di far qualsiasi gesto scaramantico, ma nel 2024 il Milan sembra aver invertito la tendenza: l'enorme problema degli infortuni è più un ricordo che un’emergenza. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che a gennaio i rossoneri hanno avuto un solo infortunio muscolare (Florenzi ha subito un sovraccarico in regione adduttoria sinistra, ma è già guarito), mentre nei mesi precedenti erano stati molti di più: 4 a dicembre, 5 a novembre e addirittura 7 a ottobre.

POCHI INFORTUNATI - Attualmente sono quattro i giocatori del Milan fermi in infermeria (escluso l'oggetto misterioso Caldara): si tratta di Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Tommaso Pobega. Il primo a rientrare sarà il tedesco che punta ad essere di nuovo in campo tra una ventina di giorni (Rennes-Milan?), mentre l'inglese e il francese dovrebbero tornare nel mese di marzo. Servirà invece ancora più tempo per il centrocampista italiano che è stato operato il 21 dicembre per la riparazione del tendine retto femorale sinistro e rientrerà, se tutto andrà bene, ad aprile.

I MOTIVI - Ma come ha fatto il Milan ha ridurre così tanto il numero degli infortuni? Il calendario prima di tutto ha certamente dato una mano importante al Diavolo: nell'ultimo periodo, i rossoneri stanno infatti giocando una sola partita alla settimana e così è stato possibile aumentare un po’ i carichi di lavoro e riposare di più (cosa impossibile quando si gioca ogni tre giorni). A questo si aggiunge il fatto che tra ottobre e novembre è un momento critico per tutte le squadre visto arriva il freddo, i campi peggiorano, ci sono tante partite e tanti viaggi anche per gli impegni delle nazionali. Così nascono tanti problemi muscolari e a Milanello, purtroppo, lo sanno bene.