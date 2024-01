Gazzetta - Ultimi giorni di mercato: difensore sì o difensore no? Il Milan riflette: la volontà c’è, l’urgenza no

Manca sempre meno alla chiusura del mercato di gennaio e in via Aldo Rossi si continua a lavorare per provare a prendere un nuovo difensore centrale visto che al momento Thiaw, Tomori e Kalulu sono ancora fuori per infortunio. In realtà, rispetto a qualche settimana fa, la situazione del reparto difensivo milanista è nettamente migliorata con il rientro di Kjaer e il ritorno dal prestito al Villarreal di Gabbia. A loro si aggiungono Theo Hernandez, che ha fatto bene anche in quel ruolo, Pellegrino, rientrato anche lui dall'infortunio al piede, e il giovane Simic.

SOLO ALLE GIUSTE CONDIZIONI - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, a Casa Milan la volontà di prendere eventualmente un nuovo rinforzo in difesa c'è, ma non l'urgenza. Nei prossimi giorni si capirà se ci sarà qualche ghiotta occasione di mercato da sfruttare, ma in ogni caso l'idea dei dirigenti del Diavolo è di prendere un difensore solo alle giuste condizioni. I rossoneri restano dunque alla finestra, ma non hanno più la necessità di chiudere per forza un nuovo acquisto in difesa come qualche settimana fa.

SOLITI NOMI - Intanto i nomi che circolano sono sempre gli stessi: Brassier del Brest spinge per trasferirsi a Milanello, ma sa bene che più passano i giorni e più diminuiscono le possibilità. Chalobah del Chelsea ha problemi fisici che spaventano, mentre Lenglet, che piace molto, costa tanto e ha una situazione complicata visto che è in prestito all'Aston Villa dal Barcellona (servirebbe il via libera di entrambi). Nella lista del Diavolo, c'è poi anche Adarabioyo del Fulham, ma si tratta di un'operazione più facile a giugno.