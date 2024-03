Gazzetta - Verso Milan-Empoli: Pioli cambia l'attacco (ma non tutto come a Monza). Novità anche in difesa

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria (sofferta) contro lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di Europa League che per il Milan è il momento di scendere di nuovo in campo, stavolta in campionato: domani alle 15 i rossoneri ospiteranno infatti l'Empoli a San Siro e per questa gara Stefano Pioli sta pensando ad un po' di cambiamenti in difesa e in attacco rispetto al match contro i cechi.

CAMBI OBBLIGATI - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, due cambi sono obbligati: non saranno infatti a disposizione Alessandro Florenzi e Rafael Leao, i quali sono stati fermati per un turno dal Giudice Sportivo (somma di ammonizioni). Come terzino destro giocherà Davide Calabria, mentre al posto del portoghese spazio a Noah Okafor, che ha deciso con un gol l'ultima partita di campionato del Milan in casa della Lazio.

RIPOSO PER GIROUD E KJAER - L'altra novità in attacco sarà Luka Jovic, che guiderà l'attacco milanista al posto di Olivier Giroud. Il francese è stato impiegato parecchio nelle ultime settimane, complice anche la squalifica in campionato del serbo, e così domani avrà un turno di riposo. A destra ballottaggio aperto tra Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, ma difficilmente Pioli ripeterà l'errore di Monza di cambiare tutto l'attacco e quindi l'americano è favorito per partire ancora dal primo minuto. In difesa, infine, cambierà il compagno di Matteo Gabbia al centro della difesa: Simon Kjaer riposerà, spazio ad uno tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori.