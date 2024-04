Gazzetta - Milan-Lopetegui, inizia la settimana decisiva: lo spagnolo aspetta l'ok definitivo di Cardinale

Se non ci fosse stata la dura protesta di tifosi rossoneri, forse a questo punto il Milan avrebbe già il nuovo allenatore. Ma non è detto che alla fine non sarà veramente Julen Lopetegui a prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina dl Diavolo: i dirigenti di via Aldo Rossi hanno infatti scelto lui e lo spagnolo resta ampiamente in pole position visto che ha già un accordo di massima con il club milanista per un triennale da quattro milioni di euro netti a stagione.

SETTIMANA DECISIVA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la settimana che inizia oggi sarà probabilmente decisiva per arrivare ad una decisione sul futuro della panchina del Milan. In questi ultimi giorni, i dirigenti del Diavolo hanno valutato anche delle alternative, in particolare Paulo Fonseca e Roberto De Zerbi, ma a breve dovranno dare una risposta a Lopetegui che nelle scorse settimane ha avuto contatti positivi anche con il Wet Ham.

LO SBARCO A MILANELLO - Agli inglesi, il tecnico spagnolo, che al momento si trova a Asteasu, il paese basco dove è nato, ha fatto sapere di aver scelto il Milan, tanto che sta già pianificando il suo sbarco a Milanello: oltre allo spagnolo, l'ex Real Madrid e Siviglia parla inglese, francese, portoghese e anche un po’ di italiano. Lopetegui, che nello staff potrebbe mettere il figlio Daniel, punta ad imparare al meglio la nostra lingua nelle prossime settimane, così da arrivare pronto per l'inizio della sua nuova avventura milanista. Ovviamente sempre se inizierà, manca ancora il via libera definitivo: arriverà l'ok finale di Gerry Cardinale?