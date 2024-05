Panchina Milan, Gazzetta: "Via al conto alla rovescia: Gallardo perde quota, Conceiçao resta in attesa"

"Via al conto alla rovescia: Gallardo perde quota, Conceiçao resta in attesa": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che sono giorni molto caldi a Casa Milan per la scelta del nuovo allenatore. Tra gli obiettivi del Diavolo, resta in corsa Sergio Conceiçao, che dopo la finale di Coppa di Portogallo del 26 maggio deciderà se liberarsi o meno dal contratto fino al 2028 con il Porto.

Nelle ultime ore, è tornato di moda anche la candidatura di Marcelo Gallardo, ormai ex tecnico dell'Al-Itthad, ma il suo nome non è in cima alla preferenze dei dirigenti del Diavolo. Rispetto all'argentino, ci sono altri profili che piacciono di più a Casa Milan, come per esempio quelli di Fonseca, Martinez, Tedesco e Van Bommel.