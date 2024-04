L'agente di Kjaer annuncia: "A fine stagione lascerà il Milan"

vedi letture

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, annuncia in un'intervista a Bold che a fine stagione il difensore danese lascerà il Milan: "Il contratto scade quest'estate, poi Simon lascerà il Milan. Non c'è alcun dramma per questo. È un addio naturale a un club in cui Simon gioca da più di quattro anni, in un momento che sembra giusto. Tanti anni fa Simon mi raccontò che un giorno avrebbe voluto giocare nel Milan e quel sogno si realizzò nel modo più bello. E infatti il ​​Milan è diventato il club dove Simon ha giocato più partite".

Quale sarà il futuro di Kjaer? Nei suoi piani c'è di andare a giocare in un altro club, ma prima c'è l'Europeo con la sua Danimarca: "Giocherà l'Europeo quest'estate come capitano della Danimarca e poi sarà senza squadra. In realtà la sua idea è di pensare all'Europeo e poi decidere dove continuare la sua carriera. Quindi non mi aspetto novità a breve per Simon".

Beck ha poi parlato dell'esperienza di Kjaer al Milan: "Quando Simon arrivò al Milan, il club era sotto la metà della Serie A. Il suo sogno era di contribuire a riportare il club al posto a cui appartiene, cioè al vertice del calcio italiano ed è riuscito a vincere un campionato e a stabilizzarsi nelle prime posizioni ogni anno dal suo arrivo. Ed con lui in squadra il Milan è arrivato fino ai vertici d'Europa, dove il Milan la scorsa stagione ha raggiunto le semifinali di Champions League".

L'agente di Kjaer ha poi parlato ancora del futuro del suo assistito: "Posso confermare che quest'inverno c'è stato interesse da parte di altri grandi club, come sempre accade per un giocatore con le qualità e la fama internazionale di Simon, ma a Simon interessava solo disputare la stagione nel Milan. Gli ha regalato tante belle partite da Natale, quando è tornato da un infortunio e in quei mesi ha mostrato la sua classe di giocatore con tante grandi prestazioni nel periodo migliore della stagione del club".

La chiusura è invece sulle condizioni del difensore centrale rossonero, attualmente infortunato: "In questo momento Simon è infortunato, ma probabilmente sarà pronto per aiutare il suo club a finire bene la stagione e prepararsi per l'Europeo".