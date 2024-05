Gazzetta - Due per 50 milioni: Emerson Royal e Fofana nel mirino del Milan

L'obiettivo principale del mercato rossonero, si sa, è il centravanti: per la nuova punta il Milan è intenzionato a destinare la maggior parte delle sue risorse economiche estive. Urgono, però, migliorie anche in altre zone del campo e in particolare la Gazzetta dello Sport fa riferimento a due giocatori, un centrocampista e un terzino, che potrebbero essere portati a Milano con un esborso complessivo stimato di 50 milioni di euro. Una somma importante, considerando la faccenda della punta, ma che potrebbe essere facilitata dai 32 milioni che dovrebbero arrivare per i riscatti di De Ketelaere (Atalanta) e Saelemaekers (Bologna)

Royal

Il primo nome che fa la rosea questa mattina, per il ruolo di terzino, è quello del brasiliano 25enne Emerson Royal. Non un nome nuovo sui taccuini di Casa Milan: il calciatore era già stato cercato in passato prima di trasferirsi al Barcellona. In Catalogna un'esperienza non indimenticabile da cui è derivata la cessione al Tottenham dove è diventato un titolare. Quest'anno con Postecoglou ha giocato meno e anche per questo si potrebbe convincere il ragazzo per sposare un progetto, quello rossonero, dove sulla carta avrebbe un ruolo più centrale. La forza di questo profilo, agli occhi della dirigenza rossonera, sta nella sua ambivalenza, ovvero nella sua capacità di giocare a destra e a sinistra: una qualità che piace molto a chi gestisce la squadra rossonera se consideriamo Florenzi, Kalulu e Terracciano. Il Tottenham comunque non lo ha messo in vendita, per questo chiede circa 30 milioni, praticamente la stessa cifra con cui lo portò a Londra nel 2021.

Fofana

Per la linea mediana, invece, il nome forte è quello di Youssouf Fofana, francese classe 1999. Il centrocampista è stato uno dei principali artefici del Monaco in una stagione culminata, per la squadra del Principato, con il ritorno in Champions League. Il suo profilo, se si studiano le sue caratteristiche, è un tassello mancante nel centrocampo rossonero che è fatto di geometri e abili incursori. Lui avrebbe il ruolo di diga in mezzo al campo, sfruttando la sua fisicità: sarebbe finalmente un sostituto di Kessie. Il vantaggio più grande però è il contratto in scadenza nel 2025, fra un anno: in passato il Monaco respinse un'offerta da 35 milioni ma con un solo anno di permanenza nel club, la squadra francese non può tirare troppo la corda se non vuole perdere a zero il suo talento. Per questa ragione il Milan punta allo sconto fino a 20 milioni di euro.