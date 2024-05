CorSport - Sesko costa, Zirkzee blindato? David in pole per il dopo Giroud

vedi letture

Dopo l'allenatore, per il quale il Milan dovrà stringere i tempi per iniziare la programmazione della prossima stagione, il club rossonero punterà moltissimo in questa finestra estiva di calciomercato sulla nuova punta. Probabilmente i rossoneri investiranno gran parte delle loro risorse sul nuovo attaccante, a maggior ragione ora che Olivier Giroud ha ufficializzato il suo addio al termine di questa stagione. I candidati si potrebbero ormai recitare a memoria ma a oggi, secondo il Corriere dello Sport, uno di questi sarebbe il un nuovo nome in pole position.

Jonathan David

Si tratta di Jonathan David, attaccante canadese del Lille classe 2000. Il Milan lo segue da diverso tempo, essendo il centravanti uno dei pupilli principali di Geoffrey Moncada. In più David aveva affrontato il club rossonero in Europa League nel 2020/2021 ed è per questo un ex compagno di squadra di Mike Maignan. Dal punto di vista economico il canadese è l'opportunità di mercato più grande per il Diavolo: il suo contratto scade nel 2025, al termine della prossima stagione, e al momento non ci sono stati segnali su una possibilità di rinnovo. Questo permetterebbe ai dirigenti di via Aldo Rossi di ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino e provare a strapparlo alla concorrenza per meno di 30 milioni di euro. Già, la concorrenza: c'è forte il pressing del Napoli che però non giocherà la Champions e non è neanche sicuro di giocare in Europa. David, dal canto suo, è al Lille da quattro stagioni e ora vorrebbe provare il salto di qualità. In più i rapporti tra i due club sono ottimi, come dimostrano i trasferimenti di Leao e Maignan in tempi recenti.

E gli altri?

Nel sentimento comune, e forse a ragione, i profili preferiti sarebbero quello di Joshua Zirkzee del Bologna e Benjamin Sesko del RB Lipsia. Ma per questi nomi potrebbero sorgere dei problemi che non dipendono troppo dal Milan. Per l'olandese, ora che la squadra rossoblù ha raggiunto la Champions League, ci sarà un tentativo da parte di Sartori e Fenucci di provare a blindarlo almeno per la prossima stagione. Sono attesi sviluppi nelle prossime settimane. Per quanto riguarda lo sloveno invece, il nodo riguarda la clausola rescissoria: questa aumenta a ogni gol e presenza del giocatore e Sesko arriva da sei gare consecutive in rete. Al termine di questa stagione la clausola potrebbe ammontare fino a una somma di 70 milioni di euro. Una cifra che sembra, al momento, fuori scala per il Milan. Poi c'è anche il nome di Santiago Gimenez del Feyenoord: meno chiacchierato rispetto agli alti ma ugualmente costoso, servono minimo 50 milioni.