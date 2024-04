Gazzetta - Milan, l'involuzione di Maignan: non è più determinante come nelle scorse stagioni. Il francese tra rinnovo e mercato

Cosa succede a Mike Magnan? Se lo chiede questa mattina anche La Gazzetta dello Sport che spiega che quest'anno il francese non è più il super portiere che si era visto nelle scorse stagioni. Nessuna papera o errore clamoroso, ma nemmeno quelle parate salva risultato che due anni fa sono state per esempio decisive per la conquista dello scudetto.

INVOLUZIONE INASPETTATA - Maignan, che ha saltato la partita di sabato contro la Juventus per un problema muscolare all'adduttore rimediato durante il riscaldamento, ha avuto un'involuzione davvero inaspettata che ha inciso anche sul suo umore, con Mike più chiuso in se stesso e meno disponibile di altre volte a partecipare alla vita di gruppo. Ovviamente anche il rendimento in campo ne ha risentito e così l'ex Lille non è più determinante come nelle passate stagioni.

TRA RINNOVO E MERCATO - A questo punto quale sarà il suo futuro? Non è un mistero che Maignan sia da tempo in trattativa con il club di via Aldo Rossi per il rinnovo del suo contratto che scade nel 2026. Il suo obiettivo è quello di vincere, quindi prima di prendere una decisione sul suo futuro valuterà con attenzione il progetto del Milan che a breve cambierà allenatore. Va detto però anche che, nel caso volesse cambiare aria, i rossoneri non intendono assolutamente regalarlo, ma pretendono almeno 60 milioni di euro. Ed è da capire se, dopo una stagione così e così, qualche top club sarà invogliato a presentare un'offerta monstre per il francese.