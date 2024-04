Il Giornale - Il Milan, Conte e una "narrazione ostile": il tecnico smentisce alcuni luoghi comuni (ingaggio faraonico e acquisti costosi)

Antonio Conte non può andare al Milan perchè vuole un ingaggio faraonico e poi pretende un mercato con acquisti molto costosi. In parole povere, è questo che si dice quando il nome dell'ex ct azzurro viene accostato alla panchina rossonera. In verità, però, come riferisce stamattina Il Giornale, si tratta di luoghi comuni che non corrispondono alla realtà, ma sono alimentati da una narrazione ostile.

EMOZIONI - Ed è lo stesso Conte ad averli smentiti qualche tempo fa ad un amico a cui avrebbe confidato di cercare altro dalla sua nuova avventura in panchina: "Ho bisogno di emozionarmi". Il pensiero dell'ex Juventus e Inter è piuttosto semplice: non chiede né contratti faraonici né acquisti costosi. Se così fosse, cadrebbero quelle "condizioni" che in teoria non permetterebbero a Conte di sbarcare a Milanello.

I TIFOSI VOGLIONO CONTE - Il suo nome continua ad essere in cima alle preferenze dei tifosi che hanno in mente solo lui per la panchina del Milan della prossima stagione. Anche quando è uscita la notizia di Julen Lopetegui sempre più vicino all'arrivo in rossonero, sui social si leggevano principalmente due cose: l'hashtag #Nopetegui e il nome di Antonio Conte. Gerry Cardinale e i dirigenti del Diavolo esaudiranno il desiderio dei milanisti?