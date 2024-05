Tuttosport - Pioli non è l'unico in bilico. Nessuno è incedibile al Milan: a partire da Maignan, Theo e Leao

L'ultimo weekend ha, di fatto, chiuso la stagione del Milan: i rossoneri hanno già la certezza del secondo posto con due giornate d'anticipo e di conseguenza hanno anche staccato il pass per la final four di Supercoppa Italiana che l'anno prossimo verrà disputata contro Inter, Juventus e Atalanta. Dunque la programmazione del futuro, che già era cominciata nelle ultime settimane, entrerà nel vivo nelle prossime. Pioli è destinato a salutare ma potrebbe non essere il solo.

Gli addii certi

Questa mattina Tuttosport ragiona su chi lascerà certamente il Milan a fine stagione. In primis c'è Stefano Pioli, il cui addio non è stato ancora ufficializzato, dal momento che la società vuole lasciarlo lavorare in serenità fino all'ultima giornata. La sensazione è però che, vista anche la posizione cristallizzata, il tecnico rossonero saluterà in occasione dell'ultima giornata contro la Salernitana a San Siro e ci si augura che gli verrà riservato il giusto tributo, nonostante le ultime due stagioni un pochino meno esaltanti. Ci sono poi dei giocatori di cui si conosce già il futuro lontano da Milanello. Ieri è arrivato l'addio ufficiale di Olivier Giroud, con un'intervista commossa ai canali ufficiali del club: anche per lui la Salernitana sarà l'ultima in rossonero. A giorni potrebbe arrivare anche l'ufficialità di un altro veterano dello spogliatoio e simbolo degli anni di Pioli come Simon Kjaer. E poi ci saranno alcuni giocatori che, arrivati a scadenza di contratto, non rinnoveranno: Mirante verso il ritiro, Caldara ai saluti dopo un'esperienza sfortunatissima.

Nessuno è incedibile

La sensazione di queste ore attorno a Casa Milan, però, è che nessuno è al sicuro del suo posto in squadra. Considerando l'arrivo imminente di un nuovo tecnico e le strade misteriose del calciomercato, qualsiasi giocatore a oggi potrebbe lasciare Milanello. Gli indiziati principali sono Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao. Il motivo è semplice, sono quelli che hanno il maggior numero di pretendenti, sulla carta. I due francesi hanno il contratto in scadenza nel 2026 e chiedono un aumento fino a 8 milioni, anche più di Leao. Il rinnovo del portoghese, per la società, è stato più un'eccezione e per tale ragione se non si dovesse arrivare a un accordo e se allo stesso tempo dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile - stile Tonali - uno dei due potrebbe salutare. Su entrambi c'è il pressing del Bayern Monaco. Per Leao, invece, c'è una clausola da 175 milioni ma anche qui se qualcuno si presentasse anche solo con 100 milioni se ne potrebbe parlare. Poi ci sono i difensori: dal più costoso Tomori a Kalulu e Thiaw, secondo Tuttosport almeno uno dei tre potrebbe abbandonare la nave. Lo stesso discorso vale per il centrocampo con uno o due tra Bennacer, Adli e Pobega che potenzialmente possono salutare. Qualche dubbio in più su Luka Jovic: il Milan può rinnovarlo automaticamente prima del 30 giugno e vista la partenza di Giroud potrebbe essere orientato a farlo.