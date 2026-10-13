Primo Piano Ramos non ha colpe, però in attacco servono soluzioni: così il portoghese è inutile

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I gol in Nazionale col suo Portogallo saranno stati soltanto un'illusione? Frutto del momento o dell'azione stessa? Le domande su Gonçalo Ramos sono tante, e i dubbi aumentano. Contro il Sassuolo, il numero nove rossonero ha giocato, come spesso capita, fuori dall'area di rigore, risultando inutile ai fini della manovra offensiva (debole) milanista. Oggi proviamo a dare qualche risposta sul rendimento del portoghese e sulle difficoltà in Serie A.

NUMERI IN SALITA: NON CALCIA MAI IN PORTA

L'attaccante portoghese è in difficoltà, e la partita del Mapei ne è purtroppo la prova vivente. In 90 minuti più recupero, Ramos ha avuto realmente solo due occasioni nel giro di un minuto, entrambe a fine primo tempo. La prima è tiro di mancino respinto da Muric dopo un'ottima azione personale sulla destra, quasi come fosse un esterno offensivo, la seconda è il colpo di testa ravvicinatorespinto ancora dall'estremo portiere neroverde. Nella seconda occasione l'ex Psg poteva fare oggettivamente meglio. Così, in 90 minuti infatti ha toccato solamente 34 palloni, fatto 14 passaggi ai compagni e tentato 4 dribbling, senza però completarne nessuno. Numeri preoccupanti, un po' impietosi che testimoniano la grossa difficoltà offesnsiva del Milan di Amorim. La squadra sembra anche gestire bene il possesso, ma senza fondamentalmente mandare mai in porta il proprio attaccante.

UN ENIGMA DA RISOLVERE

I dati stagionali di Gonçalo Ramos finora raccontano una storia difficile. In 7 presenze complessive (6 in Serie A, 1 in Europa League) per 625 minuti totali, il bottino si ferma a 1 gol e 1 assist. Sempre titolare, uscito solo una volta e all’85’. Eppure è il pupillo di Ruben Amorim, a discapito del povero Camarda, praticamente mai utilizzato. Il problema di Ramos e del Milan resta un enigma difficile da risolvere senza nuove soluzioni all'orizzonte, il Milan deve assisterlo molto meglio.