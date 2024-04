Il Milan in prestito: il borsino dei 15 calciatori. CDK torna a ruggire, segnano in tre

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo:

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE A

Lorenzo Colombo (Monza)

Nona panchina consecutiva per il centravanti. Contro l'Atalanta viene gettato nella mischia dal tecnico Raffaele Palladino per gli ultimi 12'. Solo 8 gettoni di presenza in questo 2024, con tre partite giocate da titolare. Ultimo gol ironia del destino proprio contro il Milan, lo scorso 18 febbraio. La sua media su TMW è di 5.87.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 24

Reti: 4

Assist: 1

- - -

Charles De Ketelaere (Atalanta)

Altra gara da titolare per il belga, che torna al gol dopo oltre due mesi. Contro il Monza Illumina il primo tempo con le sue giocate, conquista il corner che vale il vantaggio e poi lo trasforma in gol. Dopo poco più di un'ora di gioco Gasperini lo toglie, inserendo Koopmeiners. Sagione fin qui molto buona, ultime prestazioni in ripresa dopo due mesi complicati che l'hanno visto collezionare diverse insufficienze. Dopo aver preso cinque volte consecutivamente un 5.5 stavolta si merita un 7.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più 2 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Presenze: 39

Reti: 11

Assist: 8

- - -

Daniel Maldini (Monza)

Contro l'Atalanta parte dalla panchina, entra al 65' e prova subito a smuovere il centrocampo con qualche buon filtrante e un paio di incursioni in area. Splendido il gol che riapre il match con una conclusione precisa all’angolino basso. Fermato dal palo il tiro al 95’ che poteva portare il pareggio dei brianzoli. Media del 6.08 su TMW alzata in modo esponenziale nelle ultime settimane, che lo hanno visto in rete quattro vote.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 17

Reti: 4

Assist: 1

- - -

Marco Pellegrino (Salernitana)

La Salernitana affonda anche in casa contro la Fiorentina, l'argentino parte dalla panchina e gettato nella mischia nell'ultima mezz'ora. Purtroppo per lui si fa sorprendere da Kouamè sul gol che sblocca la partita a dieci minuti dalla fine. Retrocessione ormai certa, manca solo la ceralacca dell'aritmetica. Difficilmente lo rivedremo in campo in questa stagione, considerando che il giocatore non è di proprietà dei granata. Bilancio nel complesso negativo, per non dire da dimenticare: media TMW di 4.88.



Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Alexis Saelemaekers (Bologna)

Rieccolo in campo dopo un turno di squalifica che gli ha fatto saltare la partita contro il Monza. Motta lo schiera titolare nello spareggio Champions contro la Roma, il belga vede dallo specchietto l'arrivo di Calafiori e lo premia, su calcio da fermo fa tremare la traversa di Svilar. Poi avvia il 2-0 e la chiude col cucchiaio. Prestazione sontuosa. E il Bologna, a differenza del Milan, fa la voce grossa all'Olimpico avvicinandosi a una clamorosa qualificazione al massimo torneo continentale. Stagione nel complesso positiva per l'esterno, media voto TMW di 6.02. Il suo destino non è stato deciso in via definitiva, negli uffici di Casteldebole. Questo perché nei piani di mercato della società a tinte rossoblù c'è la volontà di provare a strappare al Milan il giocatore a cifre inferiori rispetto a quelle prefissate. Nelle prossime settimane sono previsti i primi contatti ufficiali per provare a ridiscutere il riscatto.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Presenze: 27

Reti: 3

Assist: 3

- - -



CALCIATORI PRESTATI IN SERIE B

Marco Nasti (Bari)

Il Bari passa sotto la guida di Federico Giampaolo, fratello dell'ex tecnico rossonero Marco. All'esordio contro il Pisa, Nasti parte dalla panchina, venendo chiamato in causa nell'ultimo quarto d'ora, al posto di Puscas. Ha un'occsione, ma il portiere pisano Nicolas risponde alla grande. E il suo digiuno continua: l'ultima rete lo scorso 13 gennaio contro la Ternana, l'allenatore era Pasquale Marino. Nel frattempo il Bari ha esonerato lui e il suo successore (Beppe Iachini).

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 31

Reti: 4

Assist: 1

- - -

Chaka Traoré (Palermo)

L'ivoriano parte dalla panchina nell'importante sfida contro il Parma capolista. Prende il posto di Mancuso al 69'. Mignani punta su di lui per rompere l'equilibrio, si vede pochissimo ed è troppo fumoso. 11 palloni toccati.



Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus e il 25% sulla futura rivendita.

Presenze: 8

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Devis Vasquez (Ascoli)

Il suo Ascoli strappa un pari casalingo contro il Modena. Massimo Carrera dà fiducia al colombiano fra i pali e lui risponde mantenendo la porta inviolata, per la quarta volta in sei partite. Decisamente non male. Nemmeno un giro di lancette ed è costretto al disimpegno. Si prospetta un è pomeriggio impegnativo; in realtà non lo è. Se il torneo finisse oggi i marchigiani sarebbero retrocessi in Serie C ma la squadra dà segnali di essere viva.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti subite: -4

Clean sheet: 3

- - -

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE C

Andrea Bozzolan (Perugia)

Il tecnico del Perugia, Alessandro Formisano, lo tiene in panchina nella sfida casalinga contro l'Arezzo. Solo 4 presenze da inizio marzo, al rientro dall'infortunio che l'ha tenuto fuori otto partite.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 21

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Antonio Gala (Sestri Levante)

Stagione finita per il trequartista 19enne che nella giornata di lunedì è stato operato dopo aver rimediato un infortunio al menisco. Il giocatore è già rientrato a Milano.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 32

Reti: 0

Assist: 2

- - -

Bob Murphy Omoregbe (Sestri Levante)

Dopo aver segnato il suo primo gol col Sestri Levante, lo scorso 14 aprile ad Ancona, l'ala destra non viene convocato nella partita casalinga contro la Vis Pesaro, vinta dai liguri per 3-2. Manca una giornata alla fine della regular season e un punto alla salvezza.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 13 col Fiorenzuola, 12 col Sestri Levante

Reti: 5 (4 col Fiorenzuola, 1 col Sestri Levante)

Assist: 1 (col Sestri Levante)

- - -

CALCIATORI PRESTATI ALL'ESTERO

Fode Ballo-Touré (Fulham)

Il Milan gli ha trovato una sistemazione nell'ultimo giorno utile della finestra trasferimenti estiva. Per il senegalese la miseria di 7 presenze in tutte le competizioni, solo due volte titolare e solo nei primi due turni di Carabao Cup contro Norwich e Ipswich, squadre di Championship. Solo scampoli in Premier League, con 53' spalmati in 5 presenze, l'ultima delle quali un mese fa. Nelle ultime sette partite non è stato nemmeno convocato.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0

- -

Marko Lazetic (Fortuna Sittard)

L'ultima volta che è stato avvistato almeno in panchina risale al 28 gennaio mentre per l'ultima presenza dobbiamo arrivare addirittura a novembre 2023, con uno scampolo di partita contro l'Heerenveen. Convivenza forzata per questi ultimi mesi con il serbo che non è riuscito a incidere. Solo tre presenze da titolare, poi la bocciatura.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Divock Origi (Nottingham Forest)

I numeri desolanti ricordano la sua infausta stagione al Milan. Anche il tecnico Nuno Espirito Santo lo ha retrocesso a riserva nelle ultime quattro partite. Nella sfida a Goodison Park contro l'Everton, viene gettato nella mischia negli ultimi 10 minuti al posto di callum Hudson-Odoi, a risultato già acquisito (2-0 per i Toffees). Tocca 3 palloni, prestazione ovviamente ingiudicabile. Prosegue pertanto il suo digiuno in Premier League: nessuna rete in campionato e la sua unica marcatura stagionale è stata siglata al Bristol City, squadra di Championship, in FA Cup.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro

Presenze: 22

Reti: 1

Assist: 1

- - -

Luka Romero (Almeria)

Solo cinque minuti finali per l'argentino nella sfida persa contro il Villarreal in casa. Giusto in tempo per toccare 5 palloni e vedere gli avversari segnare al 92' il gol della vittoria. Il prossimo turno verrà sancita con ogni probabilità la retrocessione aritmetica degli andalusi. Romero dopo un promettente inizio e una doppietta all'Atlético Madrid è man mano scivolato nelle retrovie.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 8

Reti: 2

Assist: 0