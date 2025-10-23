Jashari, il rientro è vicino: lo svizzero punta alla trasferta di Parma dell'8 novembre

vedi letture

Il rientro di Ardon Jashari è sempre più vicino e sul calendario del giocatore svizzero c'è anche una data segnata con un pennarello rosso: è l'8 novembre, giorno in cui il Milan sarà impegnato sul campo del Parma. L'obiettivo concreto dell'ex Club Brugge è di tornare almeno in panchina per quella gara che è l'ultima prima della sosta di novembre per le nazionali.

ULTIMO STEP - A riferirlo è il sito della Gazzetta dello Sport che spiega che Jashari sta già correndo sul campo con le scarpe da calcio: si tratta dell'ultimo step prima della fine della riatletizzazione e del ritorno in gruppo. Lo svizzero è out da fine agosto per la frattura composta del perone destro rimediata in allenamento dopo uno scontro con Santiago Gimenez. Settimana prossima, il giocatore, arrivato in estate al Milan dopo una trattativa infinita con il Club Brugge, si sottoporrà all’esame radiografico che deve certificare la completa calcificazione dell’osso, necessaria per poter forzare.

RIEDUCAZIONE - La Rosea racconta anche come Jashari ha svolta la rieducazione dopo il grave infortunio: "Il primo periodo di rieducazione lo ha svolto in patria, poi a Milanello ha alternato sedute di fisioterapia, cyclette, forza in palestra, piscina ed esercizi mirati come l’AlterG treadmill (la corsa in assenza di gravità per non portare tutto il peso del corpo sulla gamba). Infine ha corso e lavorato nella sabbia, ultimo step prima di rimettersi le scarpette". La prossima settimana, se dalla radiografia emergerà che è tutto a posto, ci sarà il ritorno in gruppo e qualche giorno dopo il tanto atteso ritorno in campo.

