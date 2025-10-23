Milan, Nkunku ok per il Pisa. Loftus-Cheek punta all'Atalanta, ancora out Estupinan

Massimiliano Allegri può sorridere perchè Christopher Nkunku è tornato a lavorare in gruppo e quindi sarà regolarmente a disposizione per la gara casalinga di domani sera contro il Pisa. Il francese, che si era fatto male al piede in nazionale, è stato costretto a saltare l'ultima partita contro la Fiorentina, ma ora sta bene e dunque ci sarà a San Siro contro i toscani dell'ex rossonero Alberto Gilardino.

OBIETTIVO BERGAMO - Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge che il recupero di Nkunku permette ad Allegri di avere un'opzione in più in attacco: con lui in panchina, il livornese potrà quindi schierare dal primo minuto la coppia composta da Rafael Leao e Santiago Gimenez. Salvo clamorose sorprese non ci sarà nemmeno domani sera Ruben Loftus-Cheek che non ha ancora smaltito del tutto l'affaticamento muscolare rimediato durante la rifinitura prima della Fiorentina. La speranza è di riaverlo a disposizione per il successivo impegno in campionato in casa dell'Atalanta (martedì prossimo a Bergamo).

ESTUPINAN ANCORA ASSENTE - Un altro che sarà assente contro il Pisa è Pervis Estupinan che si è fatto male alla caviglia in nazionale e che non è ancora tornato ad allenarsi sul campo: l'esterno dell'Ecuador sta infatti proseguendo le terapie a Milanello e dunque servirà ancora un po' di tempo per rivederlo in campo. Contro i toscani, a sinistra ci sarà ancora Davide Bartesaghi che, gara dopo gara, sta dimostrando di poter essere un giocatore “da Milan”.

