Milan da scudetto? Per Tuttosport servono due innesti a gennaio: un centrale e un esterno destro

Il Milan è primo in Serie A in questo momento, ma siamo solo alla 7^ giornata di campionato e la strada per arrivare a maggio è ancora lunghissima. Max Allegri predica calma, il focus della sua squadra deve essere solo sul lavoro quotidiano. Troppo presto per guardare la classifica, come ripete spesso tutto si deciderà da marzo in poi: se il Diavolo sarà in buona posizione anche in quel momento, allora anche lui potrà dire la sua per lo scudetto.

CENTRALE DI DIFESA - L'edizione odierna di Tuttosport riferisce che, per lottare per il campionato, ad Allegri servirà una mano anche dal mercato. In particolare servirà qualcosa in difesa dove manca un centrale di qualità e di esperienza visto che dietro ai "big" Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Koni De Winter c'è solo il giovanissimo David Odogu. Inizialmente il Milan doveva giocare a quattro dietro, ma ora che Allegri ha trovato la quadra con la difesa a tre serve necessariamente un giocatore pronto in più in quella zona di campo.

ESTERNO DESTRO - Un altro innesto potrebbe poi servire anche sulla fascia destra, ma solo se da qui a gennaio Zachary Athekame non dovesse dimostrarsi affidabile come alternativa ad Alexis Saelemakers. Lo svizzero, convocato per la prima volta in nazionale maggiore durante l'ultima sosta, è apparso un po' titubante nelle sue prime presenze in rossonero, ma ha tutto il tempo per far vedere di poter essere una valido vice-Saelemaekers a destra.

