Pellegatti: "È una idea molto berlusconiana, e quindi molto intelligente, quella di ingaggiare Son"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sull'idea Son per il Milan: "E’ una idea molto berlusconiana, e quindi molto intelligente, quella di ingaggiare il coreano Son, in questa pausa del campionato americano. Un attaccante di alto livello che ha le stesse esigenze di David Beckham, prima del mondiale 2010. Su consiglio di Fabio Capello allenatore della Nazionale inglese, David venne al Milan nei mesi invernali per essere pronto per la nazionale, anche se un grande infortunio bloccò questi propositi. Son è uno splendido attaccante di fascia, sarebbe utilissimo per lo sprint Scudetto".

LA VOCE

Heung Min Son come David Beckham? La storia, a distanza di oltre 15 anni potrebbe ripetersi: o almeno questo è quello che riporta dall'Inghilterra il portale transferfeed.com che avanza l'ipotesi di un trasferimento del giocatore coreano al Milan per i sei mesi da gennaio a giugno, per far sì che l'ex Tottenham non perda la condizione fisica in vista del Mondiale estivo. Son gioca al Los Angeles e il campionato americano sarà fermo proprio da dicembre fino alla primavera: potrebbe essere utile per lui giocare per rimanere in forma.

Questo era successo anche in passato, per due volte, proprio con David Beckham e il Milan, tanto che questo prestito a breve termine è conosciuto nella MLS proprio sotto il nome di "clausola Beckham". L'indiscrezione continua sottolineando che Son potrebbe anche pensare a un ritorno in patria, in una squadra della massima divisione coreana, o addirittura un ritorno temporaneo al Tottenham, squadra di cui è stato capitano fino allo scorso mese di giugno.