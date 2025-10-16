Mercato Milan, Moretto: "In Italia ci sono club interessati a Endrick"

di Niccolò Crespi

Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di calciomercato ha parlato così sul proprio canale Youtuube di quella che forse potrebbe essere una possibile opzione per il futuro attacco del Milan. Queste le considerazioni di Moretto:

“In Italia ci sono club interessati a Endrick. Vi posso dire che, per esempio, in questo momento il Milan non è uno di questi, perché il Milan ad oggi non ritiene Endrick un profilo adeguato per caratteristiche, non è il tipo di attaccante che cercherebbe il Milan”.

