Mercato Milan, Moretto: "In Italia ci sono club interessati a Endrick"
Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di calciomercato ha parlato così sul proprio canale Youtuube di quella che forse potrebbe essere una possibile opzione per il futuro attacco del Milan. Queste le considerazioni di Moretto:
“In Italia ci sono club interessati a Endrick. Vi posso dire che, per esempio, in questo momento il Milan non è uno di questi, perché il Milan ad oggi non ritiene Endrick un profilo adeguato per caratteristiche, non è il tipo di attaccante che cercherebbe il Milan”.
Questo il settimo turno di campionato che si giocherà tra il 18 e il 20 ottobre:
SABATO 18 OTTOBRE
ore 15, Lecce-Sassuolo
ore 15, Pisa-Hellas Verona
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter
DOMENICA 19 OTTOBRE
ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
ore 20.45, Cremonese-Udinese
