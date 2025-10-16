MN - Lesione al polpaccio per Rabiot. Domani i controlli di Pulisic

La sosta per le nazionali di ottobre ha lasciato scorie importanti per diversi giocatori rossoneri, che tornano in Italia con degli infortuni più o meno seri. Apprende la redazione di MilanNews.it che questo è il report medico che riguarda Adrien Rabiot, Pervis Estupinan, Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic:

ADRIEN RABIOT

Rabiot è stato sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale: l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni. Il centrocampista ha rimediato l'infortunio dopo una contusione al polpaccio e nonostante questo è rimasto con la Francia, andando anche in panchina contro l'Islanda. Adrien rischia un mese di stop.

PERVIS ESTUPINAN

Estupiñán ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata in nazionale e poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo. Potrebbe essere indisponibile per la partita di domenica contro la Fiorentina.

ALEXIS SAELEMAEKERS

Saelemaekers si è allenato individualmente sul campo, il recupero procede positivamente. Il belga aveva rimediato una lesione al flessore durante Belgio-Macedonia del Nord.

CHRISTIAN PULISIC

Pulisic: previsto un controllo ai muscoli flessori della coscia destra nella giornata di domani. Lo statunitense è uscito per infortunio durante l'amichevole tra USA e Australia dell'altra notte.