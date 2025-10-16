Pulisic ko, Allegri studia un nuovo attacco: Nkunku favorito su Leao, ma occhio alla sorpresa

L'infortunio di Christian Pulisic ha cambiato, ancora una volta, le carte in tavola in casa Milan. Allegri, chiamato in parte a reinventare il proprio reparto offensivo in vista della sfida contro la Fiorentina, sta valutando diverse soluzioni per non perdere equilibrio ed incisività lì davanti.

È ancora presto per dire chi affiancherà Santiago Gimenez domenica contro la Viola, anche se ad oggi la soluzione più accreditata porta il nome di Christopher Nkunku, complici le ottime risposte arrivate dall'appena conclusasi sosta per le Nazionali. Il francese, che finora ha trovato spazio soprattutto a partita in corso, è considerato in vantaggio rispetto a Rafael Leao, che deve ancora trovare la sua condizione migliore dopo l'infortunio al polpaccio.

Nkunku parte in vantaggio su Leao

Le scelte verranno fatte sicuramente a ridosso della partita, ma Nkunku partirebbe in vantaggio per una maglia da titolare contro la Fiorentina rispetto a Leao. Il francese offre infatti garanzie di movimento, intensità e sacrificio (anche se nell'ultima partita contro la Juventus non è piaciuto), caratteristiche molto apprezzate da Allegri, soprattutto in un contesto tattico dove la copertura degli spazi e il lavoro senza palla restano fondamentali. E in questo Leao, per quanto sia una pedina offensiva fondamentale e di primissimo piano, pecca un po', motivo per il quale, complice anche una condizione atletica non ancora ottimale, potrebbe nuovamente partire dalla panchina, diventando però poi un'arma (possibilmente) letale a partita in corso.

Occhio alla sorpresa

La sorpresa di formazione contro la Fiorentina potrebbe essere Ruben Loftus-Cheek. In questo ballottaggio l'inglese non vi è ancora rientrato, ma non è da escludere che presto possa giocarsi una maglia da titolare insieme a Nkunku e Leao. Il numero 8, adattabile e potente, rappresenterebbe un'alternativa "fuori schema", ma già provata in questo inizio di stagione, capace di dare fisicità e profondità al duo di attacco con Santiago Gimenez. Quest'ipotesi potrebbe però essere presto spazzata via dal fatto che Adrien Rabiot non è al meglio della sua condizione dopo una botta presa in Nazionale, motivo per il quale Loftus potrebbe andare ad occupare la solita pedina in mezzo al campo al fianco di Luka Modric e Fofana.

I prossimi giorni di lavoro a Milanello saranno dunque decisivi per definire il piano offensivo di Allegri, chiamato a trovare il giusto equilibrio tra pragmatismo e fantasmia, alla ricerca della continuità.