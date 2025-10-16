MN - Rinnovo Milan-Emirates: incremento della parte fissa, ecco la cifra stimata

Ieri mattina, il Milan ha annunciato il rinnovo della partnership con Emirates per un nuovo contratto della durata di cinque anni. Un accordo che va a rinsaldare ulteriormente il rapporto tra il club rossonero e la compagnia aerea con base a Dubai, che ha legato il suo marchio a quello del Milan nel 2007 e dalla stagione 2010-11 è ininterrottamente main sponsor di maglia.

Come lecito attendersi da situazioni come queste, le parti hanno messo per iscritto quello che avevano stabilito nel summit di Dubai di marzo, quando si parlò nello specifico delle nuove cifre della partnership. Che da quanto appreso da MilanNews.it è stimato in un aumento del 20% sulla base fissa, il che porterebbe nelle casse rossonere circa 35 milioni annui per continuare ad avere Emirates come sponsor principale sulle maglie da gioco della prima squadra maschile, Milan Futuro, Primavera e tutto il settore giovanile maschile (il dipartimento femminile ha come main sponsor Banco BPM).

Nel corso delle prossime settimane, inoltre, è attesa la convocazione dell’assemblea degli azionisti per la presentazione della relazione di bilancio relativa alla stagione 2024-25, con l’esercizio che ha chiuso con un attivo di 3 milioni e che è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione svoltosi lunedì. In quella sede si avranno maggiori dettagli anche sull’incremento dei ricavi, arrivati a 495 milioni e su altri temi che, come da tradizione, animano tale giornata.

Nell’ambito del rinnovo di contratto, la compagnia aerea continuerà a essere Official Airline Partner del Milan.