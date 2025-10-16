La Gazzetta apre con le parole di Donnarumma: "Vedo Milan. Incuriosito da Allegri, possono vincere lo scudetto"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre stamattina in prima pagina con le parole di Gigio Donnarumma: "Vedo Milan. Incuriosito da Allegri, possono vincere lo scudetto". L'ex portiere rossonero, ora al Manchester City, ha dichiarato sulla squadra di Max Allegri: "Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. Penso ad Allegri, ma non solo. Milan da scudetto? Milan dalle grandi ambizioni. Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo".

Sulla Serie A e sulle altre in corsa per lo scudetto, Donnarumma ha spiegato: "Se mi piace questa Serie A? Sì, molto. La trovo divertente e se c’è divertimento, c’è interesse. Chi oltre al Milan per lo scudetto? La forza dell’Inter, gruppo collaudato e che si nutre delle conoscenze recenti. La conferma di Conte a Napoli con l’energia e la bravura del tecnico campione d’Italia, la nuova Roma di Gasperini e i suoi margini di miglioramento e la Juventus da prendere in considerazione. C’è da divertirsi appunto".

