Non solo Thiago Silva. La Gazzetta: "Idee Sule e Disasi in difesa"

Massimiliano Allegri ha chiesto un difensore esperto per rinforzare la sua rosa, e gli sarà dato. Nel corso di questi giorni, complice anche la sua prematura rescissione con il Fluminense, si è parlato tanto del romanticissimo ritorno in rossonero di Thiago Silva, ma il brasiliano è sempre più orientato a vestire la maglia di un'altra grande europea per i prossimi 6 mesi di stagione.

Per questo motivo il Milan si starebbe continuando a guardare intorno, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha fatto due nomi nuovi titolando: "Idee Sule e Disasi in difesa".