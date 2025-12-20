Il Diavolo cambia pelle. Il QS: "Subito Fullkrug e Thiago Silva"

vedi letture

La sconfitta in Supercoppa contro il Napoli ha messo in risalto tutte le lacune di un Milan che deve assolutamente essere rinforzato nel prossimo calciomercato invernale, che l'obiettivo sia il quarto posto o il sogno scudetto. C'è bisogno di aggiungere qualità ed esperienza ad una rosa che per quanto stia facendo il massimo si è dimostrata più debole rispetto alle rivali.

Per questo motivo, come titolato anche questa mattina dai colleghi de Il QS, edizione Il Giorno, il Diavolo cambia pelle, visto che agli ordini di Massimiliano Allegri potrebbero e dovrebbero arrivare "Subito Fullkrug e Thiago Silva".