Nkunku, De Winter ed Estupinan. Tuttosport: "Flop da 90 milioni"

Al 20 di dicembre la campagna acquisti del Milan è stata una delusione, anche perché fatta eccezione per Luka Modric e Adrien Rabiot, gli altri rinforzi non stanno assolutamente rendendo secondo le aspettative. Anzi, in molti stanno facendo addirittura peggio di quanto si immaginasse, nonostante l'importante investimento fatto in estate dalla società.

In merito a questo Tuttosport ha questo mattina titolato "Flop da 90 milioni", riferendosi a Nkunku, ancora a secco di reti in campionato, De Winter, il peggiore in campo contro il Napoli, ed Estupinan, che ha perso il posto da titolare dopo neanche un mese.