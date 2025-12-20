Serve un difensore. La Gazzetta: "Milan, Fullkrug non basta"
Al 20 di dicembre si può dire senza troppi fronzoli che la campagna estiva del Milan è stata fallimentare. Fatta eccezione per Luka Modric e Adrien Rabiot, il resto dei rinforzi che sono stati messi a disposizione di Massimiliano Allegri non si sono dimostrati essere all'altezza, come ad esempio Christopher Nkunku e Koni De Winter, flop da quasi 60 milioni di euro
Per questo motivo a gennaio arriverà sicuramente qualche rinforzo, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato "Milan, Fullkrug non basta", anche perché serve almeno un difensore centrale d'esperienza per sopperire alle lacune di una rosa che continuando così non potrà andare avanti a lungo.
