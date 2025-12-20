Il primo rinforzo arriva in attacco. Il CorSport: "Il Milan chiude Fullkrug"

Il primo rinforzo del prossimo calciomercato invernale del Milan potrebbe arrivare in attacco. La partita contro il Napoli di giovedì sera ha messo ulteriormente in mostra le lacune offensiva della formazione di Massimiliano Allegri, per certi versi nulla quando si tratta di giocare sulle sponde e la velocità di Christopher Nkunku, ad oggi un flop da oltre 40 milioni.

Per questo motivo dal mercato di gennaio arriverà un attaccante, il cui nome è stato svelato già nelle scorse settimane. Il Corriere dello Sport ha infatti questa mattina titolato "Il Milan chiude Fullkrug", centravanti esperto del West Ham con il quale si starebbe continuando a lavorare per trovare un accordo sulla formula dell'operazione.